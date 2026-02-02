續完善機制 巨大啟動第三階段招聘費補償

▲巨大今日再度宣布，啟動第三階段招聘費用補償方案。（圖／記者許家禎攝）

[NOWnews今日新聞] 巨大集團去年宣布擴大「零招聘費政策」的適用範圍，規劃補償目前在職移工過去所支付的招聘費用，此舉延續自2025 年1月1日起已實施的政策，所有新聘移工的仲介費、服務費及相關規費皆由公司全額負擔。而今（2）日再度宣布，啟動第三階段招聘費用補償方案，補償適用範圍擴大至在WRO生效日（2025年9月24日）前兩年內離職之符合資格移工，持續完善補償與補救機制。

巨大指出，此回溯方案之追溯範圍超出一般國際實務標準（如部分符合 RBA 指引之作法通常採約6個月追溯期），且與 CBP過往WRO案件之追溯範圍一致，展現巨大集團深化零招聘費政策與補救機制的決心。

巨大集團自2025年起，即分階段推進零招聘費政策落實與制度建構：

第一階段：自2025年1月1日起，針對新進移工落實零招聘費原則。

第二階段：於2025年10月中旬擴大適用至所有現職移工，並完成相關費用返還。

第三階段：近期進一步擴大至兩年內離職移工，持續完善補償與補救機制。

巨大表示，集團已於官網正式公布第三階段補償方案，也將透過多元管道公告與聯繫，包括泰國與越南當地仲介公司、台商協會、就業服務中心及在地媒體等，確保符合資格者可順利取得資訊並提出申請，以提升資訊可及性並確保補償機制有效落實。同時，集團各項改善行動計畫（Corrective Action Plan, CAP）亦持續推進中，相關作業正配合第三方獨立稽核機構之驗證程序進行，以確保制度符合國際規範並回應主管機關期待。

巨大重申，將秉持誠信、透明與實際行動，持續配合CBP審查程序，推動改善措施落實，並持續推進儘速撤銷WRO之目標。

