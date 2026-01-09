續尋飛官辛柏毅！ 戰術無人機罕現身 海床深度成關鍵

花蓮縣 / 綜合報導

飛官辛柏毅6日晚間失聯至今，陸軍新購的「戰術型無人機」也投入搜救任務。對於罕見現身，專家解析它可以更仔細搜尋每個角落，還可續航12小時不用落地休息。雖然已動員三軍、出動科技設備，但還是得考量環境因素，以石梯坪外海為例，15公里內深度約200到300米，相關救援訊號不會受阻；但如果往外到琉球海溝，深度會超過4千米，就需要透過大型重機具打撈。

戰術型無人機在空中來回搜索，每個角落都不放過，要跟時間搶快，因為飛官辛柏毅，6日晚間失聯至今，仍下落不明，陸軍新購的「戰術型無人機」，罕見在任務中現身，根據了解這次投入實際任務支援前線找人，就是因為可續航12小時不用落地休息，執行任務時也不受氣候限制，更因為靠無人機搜索，不用擔心搜救人員的生命安全，陸海空同步搜救，也全面考量安全性。

前空軍副司令張延廷說：「洋流每個小時跑三公里，第二個挑戰海水溫度太低了，因為現在海水溫度介於15度到20度之間，第三個因為東北季風強烈所以海上風大浪高，也會造成搜救的困難，跟人員的生存率。」專家也點出，救援任務也受到海底地形影響，以失聯處石梯坪附近解析，外海15公里內海床深度約200到300米，若人和戰機在這可進行海事工程打撈，訊號不會受阻搜救相對容易，但往外到琉球海溝深度超過4千米，就需要透過大型重機具打撈，而且有斷層阻擋，導致訊號會在海溝間迴盪傳不出去，增加救援難度。

中央大學地球科學系副教授葉一慶說：「如果說是掉在一些比較地形比較複雜的地方，比如說海底峽谷或是周邊有一些海底火山，黑盒子的訊號有可能會受到地形的影響，就會有非常多的雜訊。」配置在飛官身上的信標器，如今沒接收到定位，專家解析不排除已經落入深海。

國立東華大學體育中心潛水教授朱文正說：「那如果推向岸際的話它的流向就不確定，那個岸邊的岸際流的話是隨時在變化。」專家建議可增加岸巡人員，進行岸際搜索，軍方也表示搜救不受限72小時，出動三軍更結合科技設備，盡全力找回飛官。

