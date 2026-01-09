續尋飛官辛柏毅！ 戰術無人機罕見現身監控海面

花蓮縣 / 綜合報導

飛官辛柏毅6日晚間失聯至今，空軍表示搜救行動不會受限72小時、會全力進行，也會持續擴大搜救範圍。陸軍新購的「戰術型無人機」也罕見在任務中現身。專家表示除了可以更仔細搜尋每個角落，還可續航12小時不用落地休息，但也提到海洋洋流每小時流速達到3公里，經過72小時可能已經流到200公里之外，加上面臨海水溫度低、東北季風強等因素，都增加救援難度，但各界不放棄希望、持續搜救。

戰術型無人機在空中來回搜索，每個角落都不放過，要跟時間搶快，因為飛官辛柏毅，6日晚間失聯至今，仍下落不明。陸軍新購的「戰術型無人機」，罕見在任務中現身，根據了解能投入實際任務，就是因為可續航12小時不用落地休息，執行任務時也不受氣候限制，更因為靠無人機搜索，不用擔心搜救人員的生命安全。

除了在花蓮，台東海巡和國軍搜救部隊也投入搜救，在長濱鄉和成功鎮沿岸搜索之外，今(9)日也擴大到卑南溪出海口周圍搜尋。

國立東華大學體育中心潛水教授朱文正說：「目前看起來他的墜機的位置，可能比較會是黑潮，如果是黑潮的位置的話，我建議就是要從墜機的地點，然後往北搜尋。」

前空軍副司令張延廷說：「因為要面對三個風險，第一個風險，有洋流，洋流每個小時跑三公里，第二個挑戰，海水溫度太低了，因為現在海水溫度介於15度到20度之間，這個也是一個嚴峻的挑戰，第三個，因為東北季風強烈，所以海上風大浪高，也會造成搜救的困難，跟人員的生存率，都會產生很大的影響。」

配置在飛官身上的信標器，一般接觸海水就會發出求救信號，但如今沒接收到定位，專家解析不排除已經落入深海。前空軍副司令張延廷說：「1000公尺深度的海洋海底，它發出來的訊號，經過1000公尺的海水，信號就被遮蓋了，被吸收了，根本發不出來。」

國軍出動陸海空和科技設備，也表示搜救不受限72小時，根據了解，軍方會持續擴大搜救範圍，相關單位也會全力配合救援，期盼飛官能夠早日歸來。

