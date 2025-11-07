續拚市長初選！陳亭妃推「讓孩子平安長大」形象影片 盼市民產生信任感

民進黨立委陳亭妃發表「溫暖篇」系列形象影片。陳亭妃國會辦公室提供。



民進黨台南市長初選下週開始登記，積極爭取提名的立委陳亭妃今（11/7）天發表「溫暖篇」系列形象影片，第一支影片以《讓我們的孩子，平安長大》為題，她表示，過去20多年走訪基層，看到許多雙薪家庭為了生活打拚，卻時常擔心孩子的照顧與教育問題，政府有責任打造能讓家長放心、讓孩子快樂成長的城市，「讓孩子能在安全、有愛的環境中長大，這就是我想守護的台南。」

陳亭妃今天發表「溫暖篇」系列形象影片，第一支影片以《讓我們的孩子，平安長大》為題，她說明，影片用不同的視角來看台南的每個角落，深入瞭解每個人的需要，尤其如何讓市民「安心」、讓市民有「信任感」，就是系列影片的主軸。

陳亭妃說，畫面中雙手輕輕擁抱孩子，就是象徵守護與希望，這也是她多年從事公共服務的最大信念：「孩子是我們國家的未來，我希望台灣的每個孩子都能在安全、無憂、被照顧的環境中成長。」

陳亭妃指出，過去20多年走訪基層，看見許多雙薪家庭為了生活打拚，卻時常擔心孩子的照顧與教育問題。她相信政府有責任打造能讓家長放心、讓孩子快樂成長的城市，父母在工作時不必掛心，讓孩子能在安全、有愛的環境中長大，「這就是我想守護的台南。」

陳亭妃強調，政治不只是競爭，更是對生活的責任，希望這系列影片能讓大家感受到一個女性、一位政治人物，對這座城市與下一代最真誠的心。

