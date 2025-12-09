續拚明年成長！格上租車端2大策略 談上市有矜持沒時間表

裕隆集團看好事業群明年業績和獲利有望較今年成長，圖為旗下格上租車。（本刊資料照）

裕隆集團移動服務事業群總經理林群盛今（9）日表示，今（2025）年事業群營收年增率超過5%，獲利年增率逾30%。為了替明（2026）年成長找尋動能，將積極布局樂齡服務和人工智慧（AI）應用，並開發AI代理人，針對客戶需求進行開發，將痛點變為韌點。同時，他也透露，內部早在10多年前就在評估上市的可能性，一直都有計劃，也持續評估中。

在和運租車正一路從上櫃欲拚向上市的影響下，格上租車的動態自然也受到關注，林群盛也回應了格上租車上市一事，他坦言，早在10多年前就考慮過上市。

廣告 廣告

但是回到上市此事本身上，林群盛認為，要考量未來性題材、提高本益比表現，並思考要有更多的成長動能挹注，同時，目前融資租賃產業的稅務計算基準仍受限，都是內部持續評估的原因。

為助攻2026年發展持續走揚，格上租車端出2大策略，分別是切入樂齡服務市場與AI落地應用，以「閣下至上」的品牌基礎，結合自家的派遣能力與客服資源，打造樂齡服務平台，同時加深與地方政府及長照機構密切合作，並接洽自費派案模式，一步步發展成為樂齡服務的入口。

而格上租車也同時思考如何運用AI優化服務與整體效率，透過AI來解決用戶痛點，並積極開發「智能移動AI代理人」。

在更進一步的未來，格上租車希望能透過AI助理完成的服務不僅是車輛租賃、串接多元交通工具、即時回報車況，而是更進一步擴大到完成餐飲或住宿服務，提高自家平台的服務價值，也拉升客戶的附加價值，產生更有效且多元的連結。

更多鏡週刊報導

連「倒垃圾」都缺工！商總理事長許舒博：籲行政院解決「執行面落差」

為能源議題發聲獲「特殊貢獻獎」 童子賢：盼台灣走在正確的道路上

童子賢為科技業打氣 肯定台灣在AI發展已居重要地位