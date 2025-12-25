續拚連任？ 黃國昌、高虹安「黨部勝選會議」同框

新竹市長高虹安詐領助理費案貪污罪被撤銷後，已復職滿一個禮拜，由於藍白已有共識，2026大選提名採「現任優先制」，外界關注高虹安是否恢復民眾黨籍續拚連任。高虹安今（25）日受訪表示，黨籍與選舉問題，還要再跟黨中央討論。但民眾黨期望藍白能在明年農曆年前完成整合，時間進入倒數，國民黨主席鄭麗文也證實，黨內已開始進行內部協商，後續會再與民眾黨對接。

民眾黨新竹黨部召開「勝選團結會議」，黨主席黃國昌、黨部主委邱臣遠，以及才剛復職的新竹市長高虹安全都與會，合照時大比愛心，氣氛看起來相當融洽，難道提名高虹安爭取連任已成共識？高虹安回應，昨天其實時間非常短暫，因此並沒有談到任何關於縣市長提名選舉的問題。

民眾黨新竹黨部召開「勝選團結會議」。圖／翻攝自邱臣遠臉書

竹市藍白採「現任優先」 高虹安：恢復黨籍待討論

復職後全心拚市政，對於選舉議題高虹安一貫低調、不多談。不過，藍白合作已有默契，將採「現任優先」原則，目前僅剩高虹安是否恢復民眾黨籍，恐成竹市藍白合的不確定因素。

高虹安表示，自己還是會先與民眾黨保持非常友好的關係，至於是否要恢復黨籍，可能還是會再跟黨中央進行討論。

國民黨新竹市黨部主委王志豪表示，若高虹安以其他黨籍或無黨籍身分參選，將依黨中央指示，進行最後階段的協調與處理。

白喊農曆年完成整合 鄭麗文：黨內啟動內部協商

隨著各縣市提名、徵召陸續起跑，民眾黨拋出希望在農曆年前完成整合；國民黨方面也開始加速動作，黨主席鄭麗文表示，目前大致進行到黨內協商階段，等國民黨人選確定後，就會馬上進入與民眾黨共同提名的機制。

台北－新竹／綜合報導 責任編輯／蔡尚晉

