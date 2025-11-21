即時中心／顏一軒、李美妍報導

民進黨立委蘇巧慧確定代表綠營參選新北市長，其餘潛在人選包含國民黨籍的台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然與民眾黨主席黃國昌。外界關注，新北市長侯友宜是否繼續支持劉和然。對此，侯友宜回應，現階段最重要的是全力衝刺市政，讓市民朋友有感，這才是市民的勝利。





今日下午1時30分，侯友宜前往新莊典華餐廳，出席114年金安獎記者會，同時於行程中接受媒體聯訪。

記者提問，關於新北市長的人選，劉和然的最新民調出爐，市長您會繼續支持嗎？那有沒有可能尋求藍白合，來尋求最佳的贏面？

侯友宜表示，對他而言，最重要的是全力地衝刺市政，讓紮實的市政建設，照顧好市民每一項社會福利，讓他們在這個地方安居樂業，讓市民朋友有感，這才是市民的勝利。





原文出處：快新聞／續挺劉和然或支持藍白合？ 侯友宜回應了

