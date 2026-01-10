續探「個位數低溫」沒冷完？粉專示警：0度線將壓境

生活中心／李汶臻報導

近期全台降溫明顯，今（10日）一早就有氣象粉專示警，今晚開始新的一波冷空氣南下，於明（11日）晚0度線就會壓境。粉專指出，隨著新一波冷空氣報到，後續不排除還會出現類似這幾天的「個位數低溫」。好在冷到下週一後，天氣就明顯回暖，且氣溫一天比一天高，預測各地白天高溫都將回到20度以上，而這樣的好天氣將至少持續到下週末。

據中央氣象署預報，受大陸冷氣團影響，今（10日）各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明（11日）上午，北部、東北部及金門局部地區更有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。氣象粉專「觀氣象看天氣」10日一早就在臉書發文示警，10日晚間起冷氣團將再報到；據最新美國GFS與歐洲EC模式資料顯示，10日晚上開始，新一波冷空氣南下，且從850hPa高度場分析，預測0°C線會在11日晚上壓境，換算後台北測站低溫約在12至13°C之間，冷空氣將一路影響到12日（下週一）。

廣告 廣告

還沒凍完「0度線將壓境」粉專示警了！一路冷到下週「鬼轉回暖飆20度↑」

粉專示警明（11日）晚間0度線就會壓境，恐出現類似這幾天的「個位數低溫」；示意圖，與本新聞無關。（圖／民視新聞網資料照）





粉專還進一步提到，據當前的資料顯示，新的一波冷空氣，其高壓中心出海位置離台灣較近、而台灣雲量偏少，不排除中部近山區河谷、平原，在入夜後及清晨，也會出現類似這幾天個位數的低溫。

至於後續的天氣變化狀況，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，12日（下週一）白天起天氣將逐漸回溫，氣溫一天比一天高，除金門、馬祖外，各地白天高溫有機會突破20度，中南部甚至上看26至27度。不過夜晚至清晨仍偏涼，日夜溫差明顯，這種白天溫暖、早晚偏冷的天氣型態，預計將持續到下週末。

原文出處：還沒凍完「0度線將壓境」粉專示警了！一路冷到下週「鬼轉回暖飆20度↑」

更多民視新聞報導

阿北衝派出所嚇壞！陳佩琪「ATM狂提領」畫面流出

台灣漂亮成績單出爐！謝金河揪1數據：川普在意

中國人被蔡英文1番話震撼！偷臭中共：環境太窄

