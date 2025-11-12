續推板醫園區BOT 侯友宜：醫院一定要蓋 (圖)

據中央氣象署資料，今年編號第26號颱風「鳳凰」路徑預測有可能影響台灣南部地區，強風豪雨可能會對於臺南地區恐造成一定程度影響，導致曾文及南化水庫原水濁度飆高，進而影響下游淨水場取水及民眾用水，台灣自來水公司第六區管理處除加強戒備因應，也籲請用戶密切注意氣象新聞與注意自身安全，並視用水需求先行儲水備用及配合節約用水。台水第六區管理處表示，為供應穩定自來水予大臺南地區用戶，已通令所屬各單位先行辦理設備檢點確認，並嚴加戒備以防範豪雨及強風造成供水設備損壞，另也將成立應變小組以辦理災害應變作業，各淨水場盡全力維護供水穩定。台水第六區處強調，如有必須通知用戶知曉事情，台水公司會於平面媒體、走馬燈、里長簡訊等管道發布訊息，用戶亦可進入台水公司網站查詢，或撥打1910廿四小時免付費電話洽 ...

台灣新生報 ・ 16 小時前