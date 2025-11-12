續推板醫園區BOT 侯友宜：醫院一定要蓋 (圖)

其他人也在看
台水第六區處嚴防豪雨造成原水濁度飆高 呼籲民眾視需求儲水備用
據中央氣象署資料，今年編號第26號颱風「鳳凰」路徑預測有可能影響台灣南部地區，強風豪雨可能會對於臺南地區恐造成一定程度影響，導致曾文及南化水庫原水濁度飆高，進而影響下游淨水場取水及民眾用水，台灣自來水公司第六區管理處除加強戒備因應，也籲請用戶密切注意氣象新聞與注意自身安全，並視用水需求先行儲水備用及配合節約用水。台水第六區管理處表示，為供應穩定自來水予大臺南地區用戶，已通令所屬各單位先行辦理設備檢點確認，並嚴加戒備以防範豪雨及強風造成供水設備損壞，另也將成立應變小組以辦理災害應變作業，各淨水場盡全力維護供水穩定。台水第六區處強調，如有必須通知用戶知曉事情，台水公司會於平面媒體、走馬燈、里長簡訊等管道發布訊息，用戶亦可進入台水公司網站查詢，或撥打1910廿四小時免付費電話洽 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
影／紀念總理160週年誕辰 鄭麗文：天下為公絕非天邊遙不可及彩虹
紀念中國國民黨總理孫中山160週年誕辰，國民黨今天（12日）在中央黨部舉辦獻花與紀念活動。黨主席鄭麗文致詞時指出，「天下為公」的理想絕對不是天邊遙不可及的彩虹，而是要在一步一步堅持下、逐漸實踐。強調我中廣新聞網 ・ 16 小時前
新北續推板醫園區BOT 侯友宜：醫院一定要蓋
（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市板橋醫療園區BOT案因健保署採醫院總額管制使得參與者撤案，市長侯友宜今天表示，當初衛福部已核定興建499床醫院，希望大家互相退一步，但醫院是一定要蓋的。中央社 ・ 16 小時前
民眾違反進入公告警戒區 海巡嚴正執法逕行舉發
記者林中行／花蓮報導 海巡署東部分署第一二岸巡隊表示，鹽寮漁港安檢所人員十二日十二時…中華日報 ・ 16 小時前
盧秀燕主持災害應變中心工作會報 (圖)
台中市長盧秀燕（後左3）12日下午主持颱風鳳凰災害應變中心第2次工作會報，指出因颱風造成海線地區出現強風，呼籲民眾勿掉以輕心。中央社 ・ 16 小時前
網傳「健保署成立30週年 對會員帳戶審核」為詐騙 切勿點選不明連結
中央健康保險署接獲民眾反映不明人士冒用健保署名義發送簡訊或郵件，以「慶祝本健康保險計劃成立30週年」對民眾進行會員帳戶審核並退款為由，提供退款申請網頁連結誘使點選獲取個人資料。健保署再次呼籲民眾，若接獲可疑簡訊及連結網頁，請直接刪除相關簡訊，切勿點選連結，避免受騙。健保署表示，催繳及退還費用，皆會以正式蓋有印信之公文或111政府專屬短碼簡訊通知；如以電子郵件通知，寄件人信箱均為「@nhi.gov.tw」，且採數位簽章機制。近來詐騙集團手段層出不窮，如接到寄件者為「NHI.GOV.TW」，且內容係為通知退款或領取相關費用等，請不要點擊並儘快將郵件刪除。健保署特別提醒，詐騙郵件亦多會夾帶惡意釣魚網站連結，一旦好奇按下去，極有可能會被詐騙集團騙取帳號、密碼或其他個資，甚至導致手 ...台灣新生報 ・ 1 天前
盧秀燕受訪回應台中停班課標準 (圖)
台中市長盧秀燕（前中）12日受訪回應中市停班課標準表示，停班課有標準，此次颱風以風勢為主，海線地區測得平均風力7級以上、最大陣風出現10級，海線地區風力標準達標，有的地區甚至超標。中央社 ・ 16 小時前
檢方提出143項指控！伊斯坦堡市長遭起訴 求處逾2千年刑期
11日，土耳其檢察官起訴伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu），並求處2430年徒刑。中天新聞網 ・ 16 小時前
颱風鳳凰來襲 載有8人故障油輪被拖往台中港
（中央社記者趙麗妍台中12日電）颱風鳳凰來襲，台中市有23人到山區海邊遭勸離，一艘故障油輪被拖進台中港，船上8人均安。市長盧秀燕今天說，停班課有標準，海線地區平均風力7級以上達標，對11月怪颱不能掉以輕心。中央社 ・ 16 小時前
川普新令收緊簽證嚴審健康財務 入境移民美國恐更難
（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）政府最新發布的一項指示，可能讓患有特定疾病（如糖尿病或肥胖）或缺乏足夠經濟資源的外國人更難申請美國簽證，無論是短期訪問還是長期居留。中央社 ・ 16 小時前
虎頭山環保公園清晨發現男屍 無明顯外傷死因待查
記者陳華興／桃園報導 桃園市虎頭山環保公園電塔下十二日上午八時四十分發現一名男屍，消…中華日報 ・ 16 小時前
鳳凰颱風狂襲宜蘭！蝦皮包裹飄出店外泡水中
[NOWnews今日新聞]受到鳳凰颱風共伴效應影響，宜蘭下起超大豪雨，多個鄉鎮傳出淹水災情，有網友行經五結鄉中興路三段時，發現蝦皮店到店的包裹都飄到店外，並發文表示「你的訂單正在泡水中」，對此，蝦皮回...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
傳吳亦凡獄中絕食亡 未來若出獄更慘！恐遭加拿大「化學閹割」
韓團EXO前成員、現年35歲的加拿大籍歌手吳亦凡，過去在中國娛樂圈紅極一時，2021年卻爆出涉嫌性侵與誘姦未成年醜聞，遭中國法院重判13年徒刑並於服刑期滿後驅逐出境。近來網路上瘋傳他死在獄中，然而事實上，即便是他活著出獄、回到加拿大，也可能因加國法律無追訴期，再次遭起訴並面臨極為嚴厲的「化學去勢」。太報 ・ 16 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 21 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 16 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 13 小時前
WBSC最新世界排名公布！日本高居榜首 台灣維持第二
世界棒壘球總會（WBSC）公布最新世界排名，台灣以總分5112分穩居第二，日本以6676分高居榜首，美國則排第三。中華隊今年在各級賽事累積946分，包括U12世界盃226分、U15冠軍80分、U18世界盃季軍418分，以及亞錦賽亞軍的222分。中天新聞網 ・ 2 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前