續推空氣品質維護區 竹市攜手打造清新宜居城市

為守護敏弱族群及車輛密集區往來族群，竹市自111年起逐年劃設「空氣品質維護區」，至今共完成劃設新竹轉運站、虎林學區、新竹科學園區及馬偕兒童醫院等4處。為進一步保障當地環境與健康，明(115)年將針對虎林學區及新竹科學園區空維區擴大管制對象，以全面提升市區空氣品質維護環境品質。

代理市長邱臣遠表示，「虎林學區空維區」原針對出廠滿5年柴油大客貨車、小貨車進行管制，自115年1月1日起，將加嚴管制至出廠滿3年，「新竹科學園區空維區」則進入第二階段管制，將納入出廠滿5年燃油機車；自115年7月1日起，學府路與博愛街（文教區）將劃設為第5處空維區，管制出廠滿3年柴油大客、貨車及小貨車（須有一年內取得排煙檢驗合格紀錄或具有有效期內自主管理標章）及出廠滿5年燃油機車（取得當年度排氣定期檢驗合格紀錄），另「新竹科學園區空維區」將納入管制柴油施工機具。

環保局說明，為提供柴油車及機車暢通的排煙（氣）檢驗服務管道，目前柴油車已授權認證2家「保檢合一」保養廠：永豐噴射器有限公司及中興柴油邦浦企業社，提供四期以上柴油大、小客貨車，進行車輛保養後可代驗核發標章服務。此外，轄內現有85家機車排氣檢驗站，方便車主定期辦理排氣檢驗，另為提升節能減碳效益，預計於116年機車排氣定期檢驗通知全面無紙化，為避免因忘記排氣定檢而受罰，環保局鼓勵車主登錄加入機車ｅ化定檢通知行列( https://gov.tw/JFM )。

環保局提醒，請柴油大、小客貨車及燃油機車車主注意相關規定，避免受罰，同時要注重車輛保養，一起提高環境品質，讓愛車的排煙（氣）檢驗合格，自由進出空品維護區不受罰。違者將依空氣污染防制法，處車輛使用人或所有人新臺幣500元以上6萬元以下罰鍰。





