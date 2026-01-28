續推農退保障 張嘉郡：盼老農津貼調高至每月12000元

國民黨立委張嘉郡。張嘉郡辦公室提供



農退儲金條例昨三讀修正，國民黨立委張嘉郡今重申，將續推老農津貼調高至每月12000元，讓「老農津貼」與「農退儲金」兩項制度雙軌並進，真正解決農業人口老齡化與流失的問題，為台灣農民建構更完善退休保障。

「農為國本，農民是國家的根」。張嘉郡表示，照顧好每一位辛苦的農民，讓他們老有所養、生活無虞，是國家最起碼的責任。

張嘉郡認為，台灣從農人口從108年的55.9萬人，至113年底已減至49.4萬人，平均一年流失一萬名農業人口的警訊，唯有讓農民退休生活有尊嚴，年輕人才願意返鄉務農。

