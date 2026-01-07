續搜F-16飛官辛柏毅 揭關鍵MMC用途3／仍未收到飛官訊號 專家：可能沒跳傘或發報器故障

F-16V戰機的飛官目前使用的是「HOOK2-112G」發報器。（示意圖，資料畫面）

我國F-16飛官目前使用的是「HOOK2-112G」發報器，一旦落水，就會自動發出無線電波訊號，讓空軍救護隊的「定位接收器」可以收到座標，加快搜救速度。不過到目前為止，搜救團隊都沒有找到F-16飛官辛柏毅的蹤影，軍方也沒有收到飛官身上發報器的訊號，專家研判，可能飛官並沒有跳傘，或是跳傘了，但發報器發生故障。

座艙罩向後方彈開，座椅迅速升空脫離戰機，這是美國柯林斯航太公司的ACES II彈射椅，能夠在高度和速度皆為零的情況下彈射跳傘，也是我國現役F-16戰機的重要裝備。

廣告 廣告

搜救畫面顯示，不過空軍機號6700的F-16戰機，7日晚間進行例行夜間飛行訓練時墜海，已經一天一夜，還是沒有找到飛官辛柏毅蹤影，連訊號都沒有收到，飛官身上的發報器到底有沒有起作用，引來外界質疑。

國防院國防戰略與資源所所長蘇紫雲表示：「可能就是飛行員並沒有跳傘，那或者是說已經跳傘，但是這個『HOOK-2』的發報器故障，這些發報系統就是可以再做測試，或是攜帶兩個不同品牌的發報器。」

照片中，落水的美軍飛官手上拿的，就是跟我國空軍同型的發報器。這型HOOK2-112G發報器，是美國「通用動力」產品，台灣的空軍F-16飛官現在已經全面換裝。飛官彈射跳傘後落到水面，發報器只要一碰到水，就會自動啟動求救訊號。加上空軍救護隊也已經採購了Quickdraw定位接收器，能夠直接接收到飛行員身上發報器，加密後所傳出的GPS座標。

國防院國防戰略與資源所所長蘇紫雲：「配置最新的『HOOK-2』自動發報器，也就是當落水的時候，這個發報器接觸到水的話，就會自動發出無線電波，讓空軍搜救隊的『Quickdraw定位器』可以接收這個發報器的定位，然後進行快速的救援。」

不管是發報器和定位接收器，都是空軍飛官執行任務的必備器材。如今各單位持續搜救，遲遲沒收到飛官訊號的原因，也有待空軍進一步調查釐清。





更多《鏡新聞》報導

續搜F-16飛官辛柏毅 揭關鍵MMC用途2／辛柏毅恐墜入黑潮「向南漂」 搜救擴大至台東長濱漁港

續搜F-16飛官辛柏毅 揭關鍵MMC用途1／海陸空搶救失聯飛官 海巡頂4米浪高急搜救

續搜F-16飛官辛柏毅 揭關鍵MMC用途5／空軍證實F-16「MMC」故障 張延廷：又遇迷向「致命情況」