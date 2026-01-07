續搜F-16飛官辛柏毅 揭關鍵MMC用途4／辛柏毅「該做的都做了」 隊長揭F-16四大殺手「空間迷向」

F-16。（臉書 IDF 經國號提供）

傳出這次事故，疑似是飛官在飛行時發生「空間迷向」，飛行員一旦發生空間迷向就會「失去對空間的判斷」，因而釀成事故因此被稱為是「飛官殺手」。花蓮 F-16前種子教官黃揚德表示，這個狀況很容易發生，越疲勞的人，就會越容易發生迷向情形。

周明慶表示，F16有四大殺手：空中相撞、空間迷向、大G昏迷、操控撞地。夜航最容易發生的就是空間迷向跟操控撞地。空間迷向被稱為飛官殺手，飛行員一旦發生迷向，會對空間環境造成誤判。這回花蓮F16失聯事故，也疑似是飛行員遇上空間迷向。

周明慶：「其實他昨天晚上已經知道他空間迷向，也報出來，同時他檢查他的高度表已經下掉，他該做的都做了。他們有把情況報出來，也盡可能盡速落地。空間迷向在飛行中是常見的問題，遇到後也考驗飛行員的判斷力。」

F-16前種子教官黃揚德表示：「因為我看不到外面，外面一片霧茫茫的，我覺得飛機在往右轉，但是飛機實際上是平的。這時候你要說服你自己，說『我聽他（飛機）的應該是這個樣子』。」

飛行員在飛行時，遇到體感跟飛機實際狀況不同，就是空間迷向。而晚上因為能見度變低，造成飛行員視覺訊息不足，無法對空間做定位，也可能會將海面的波光錯當成星空，釀成事故。

黃揚德指出：「這個東西（空間迷向）容易產生，所以在每一次的飛安調查裡面，我們會針對人員的精神狀態，他前一天什麼時候睡覺，我們有沒有睡滿八個小時。越疲勞的人，越容易產生空間迷向。」

這回事故也被認為與2020年11月蔣正志上校失聯事件相似。當時蔣正志駕駛編號6672的F-16戰機從花蓮空軍基地起飛，但兩分鐘後就失聯，不排除是飛行員遇上空間迷向。已故NBA球星Kobe Bryant 2020年1月直升機墜機事件，後續調查報告也指出，飛行員當時向航管表示直升機正在爬升，但實際上卻是在下降，最終撞上山壁。空間迷向也成為飛官們最害怕的事。





