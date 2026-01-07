續搜F-16飛官辛柏毅 揭關鍵MMC用途6／才剛結束北歐蜜月...辛柏毅失聯 妻泣「等你等到快瘋掉」

飛官辛柏毅（右）才新婚不久。（翻攝自辛柏毅臉書）

飛官辛柏毅，去年520、5月20日才跟同為軍中同袍的妻子結婚，當時太太還在臉書甜蜜告白，說自己嫁給了愛情，今年的1/2兩人剛從芬蘭度蜜月回來，休假兩天後，1/5歸建，沒想到傳出噩耗，辛柏毅的小姨子說，姊姊等你等到快瘋掉了，拜託你快回家好嗎，拜託全世界幫忙集氣，花蓮岳母的家也有親友來關心。

捧著花束，飛官辛柏毅跟妻子深情凝望，只見妻子穿著粉白色小洋裝，頭上戴著花圈，露出幸福微笑，還獻上親吻。去年特別挑在520這一天，到戶政事務所登記結婚，看得出來夫妻感情相當甜蜜。

廣告 廣告

妻子在臉書上真情告白：「你不是我命中註定的奇蹟，而是我一步步走向你後，最篤定的選擇。我想我嫁給了愛情，畢生的運氣都用來遇見你了。」沒想到兩人1月2日剛從芬蘭度蜜月回來，1月5日回花蓮歸建不到48小時，1月6日辛柏毅竟在飛行訓練傳出意外。

空軍第五聯隊第27隊隊長周明慶表示：「那平常因為戰野訓練任務，也沒有時間去度蜜月、請婚假。大部分都只有12月、1月、2月比較沒有戰野訓練的時候空檔。今天早上跟他老婆就是見面，他說去冰島跟芬蘭是他一輩子的夢想。」

原來辛柏毅結婚前就跟妻子住在花蓮岳母家，戰機失事發生後，鄰居趕來關心。鄰居說：「很老實啦，就打個招呼。早安，怎麼樣，他就進去。去歐洲旅行，剛回來。」

辛柏毅是上尉戰鬥機飛行官，妻子也是軍中同袍，在花蓮基地負責行政職務的上士。辛柏毅的小姨子在臉書po文集氣：「拜託你撐住回家好嗎，姊姊等你等到快瘋掉，我們全家都在等你。」此時此刻，全國人民都在集氣，盼望奇蹟出現。





更多《鏡新聞》報導

續搜F-16飛官辛柏毅 揭關鍵MMC用途2／辛柏毅恐墜入黑潮「向南漂」 搜救擴大至台東長濱漁港

續搜F-16飛官辛柏毅 揭關鍵MMC用途1／海陸空搶救失聯飛官 海巡頂4米浪高急搜救

續搜F-16飛官辛柏毅 揭關鍵MMC用途5／空軍證實F-16「MMC」故障 張延廷：又遇迷向「致命情況」