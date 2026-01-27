續擋1.25兆國防特別條例？羅智強：盼賴清德兌現國情報告承諾

立法院程序委員會，國民黨團首席書記長羅智強（中）。陳祖傑攝。



立法院程序委員會今（1/27）天召開會議，民進黨要求報告事項增列行政院提出1.25兆元預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，但藍白以人數優勢通過將本次議程草案提報院會處理。對於星期五院會是否繼續阻擋，國民黨團首席書記長羅智強表示，國民黨團的立場還是一樣，就是希望總統賴清德兌現選舉承諾，到立法院報告並接受諮詢，也希望民進黨政府能夠依法編列軍人加薪、退休警消保障等預算。

立法院程序委員會今天召開會議，民進黨要求報告事項增列行政院提出1.25兆元預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，但再度被藍白聯手阻擋。民眾黨團昨天雖然提出黨團版本國防特別條例草案，但藍白今天在程序委員會以人數優勢通過將本次議程草案提報院會處理，因此白營版本預計最快在星期五院會上交付委員會審查。

羅智強在會後被問到，星期五院會是否繼續阻擋行政院版本國防特別條例草案，他未正面回應，僅表示國民黨團的立場還是一樣，就是希望總統賴清德兌現選舉承諾，到立法院報告並接受諮詢，也希望民進黨政府能夠依法編列軍人加薪、退休警消保障等預算。

至於本會期在1月31日結束，會不會在星期六加班把法案清倉，羅智強回應，針對星期五院會處理的法案，以及時程，會在當天早上黨團大會由大家共同討論決定，所以目前還沒有定案。

