續攤喝整晚、撞死清潔員 酒駕男庭上哭窮、仍遭押

知名脆皮鴨店的鄭姓老闆，昨（16日）酒駕撞死23歲女清潔員，還在法庭上哭窮。（圖／翻攝自店家臉書）





酒駕撞死人，一句話卸責引發公憤，知名脆皮鴨店的鄭姓老闆，昨（16日）酒駕撞死23歲女清潔員，行車軌跡曝光，他先在台南市區喝酒，清晨又回到安平續攤。，才會喝到爛醉撞死人，而且闖禍了，還一路睡到下午。鄭姓男子也被網友起底，南科周邊有一間透天厝要脫手，網友也提醒被害者家屬還有法官，別讓他脫產了。

白色進口車完全0減速，撞死年僅23歲的女清潔員，肇事的鄭姓駕駛酒測值0.95，被送醫後還一路睡到下午，16號晚間開收押庭，他庭上坦承酒駕，但明明是人氣脆皮鴨店的老闆，還開進口車 卻在法庭上哭窮，法官認為他撞到人，當下還狡辯沒開車，加上他說自己經濟狀況欠佳，畏罪逃亡，可能當晚裁定羈押。

事發地附近民眾vs.記者：「在現場看很多人憤憤不平，都看的有的人要去上去打他這樣子，（打那個駕駛？）對對對，然後警察就把他攔住，就不太想要他們去進去這樣子，那你有錢喝酒，就應該有錢去請計程車回家。」

重回現場，還能看到地板清理油漬的木屑，鄭姓駕駛酒喝多少、在哪喝 ，初步行車軌跡也曝光，他15號晚間開車到中西區 ，跑了好幾個定點，16號清晨4、5點左右，再開車移動到安平某間酒吧續攤，一路喝到上午7點多離開，最後在慶平路酒駕肇事，至少喝兩攤，喝到醉醺醺。

事發地附近民眾：「罰則太輕啦，造成大家還是覺得要拚一個運氣，還是怎麼樣我就搞不懂，自己也有小孩子在外面啊，或者是那種喝酒(開車)的，真的很可惡很可惡。」

鄭姓駕駛也被網友起底，說南科安定區有間透天要出售，要法官和被害人家屬注意他酒駕想脫產。

至於鄭姓駕駛開的脆皮鴨店 ，扒趴鴨已經兩天沒營業，雖然旁邊就是安平派出所。

警方不敢大意怕有人來砸店，不過扒趴鴨的GOOGLE店名，被網友改成台南安平酒駕待撞推薦，殺人兇手，酒駕美食，臉書粉專也被灌到關版，網友起底說這間扒趴鴨是民眾黨台南黨部的特約商店，對此，民眾黨台南黨部回應，堅持酒駕零容忍，酒駕奪走年輕生命 ，鄭姓駕駛的底細，通通都被網友一一翻出。

