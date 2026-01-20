續杯大和解咖啡？鄭麗文喊「隨時奉陪」：沒感受到綠營善意

前中廣董事長趙少康今（20日）在立法院舉行新書發表會，他還提到，若有機會願邀藍綠白三黨一起喝大和解咖啡。對此，國民黨主席鄭麗文表示，自己隨時奉陪，並指台灣不能再內耗了，希望能解開賴清德總統的心結，但到目前為止，並沒有感受到來自執政黨的任何善意。

鄭麗文。（圖／中天新聞）

鄭麗文今天向前總統馬英九請益兩岸議題，會面結束後受訪時，被問及「大和解咖啡」，她表示，當大家提到當年的往事的時候，自己就想說，趙先生倒是一個不錯的角色，可以請大家真的再來喝一個大和解咖啡，沒想到心有靈犀一點通，他當下也做了這樣的呼籲。

柯建銘出席趙少康新書發表會，趙少康談及當年和解大咖啡。（圖／中天新聞）

鄭麗文強調，台灣不能再內耗了，不能再如此的惡鬥下去，「我真的希望能夠解開賴清德總統的心結」，若內部都沒有辦法對話、沒有辦法理性溝通，只會一直陷入僵局，這對台灣來講是一個非常嚴重的事情，所以她真的很期盼朝野能夠理性的對話。但很無奈的是，到目前為止沒有感受到來自執政黨的任何善意，「所以喝大和解咖啡，我隨時候教，隨時奉陪。」

