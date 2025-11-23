續當亞洲鄰國最低價 國內油價本周凍漲

中油宣布，本周油價不調整。（圖：台灣中油網站）

台灣中油公司宣布，自明（24）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。

國內油價已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。按照浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升不予調整。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至10月底止，台灣中油共吸收約64.29億元。