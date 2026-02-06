續約代言光陽KYMCO機車 李多慧對技術有信心喊讓我載

cnews204260206a27

CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導

超人氣的啦啦隊女神李多慧來台4年，已經成為十足的廣告寵兒，趕在過年前，和光陽KYMCO再次合作，成為2款「移動時尚」新車「Like EURO 125 歐風特仕版」、「Yogurt Slim 優格125塑身特仕版」代言人。李多慧說，謝謝光陽KYMCO在過年前，帶給我這麼開心的合作好消息，今年過年心情真的特別好，家人們也都很為我開心。

李多慧去年和光陽KYMCO首次合作，她代言的車款，賣出近5000台，也帶動光陽KYMCO一整年，賣出高達3萬台以上時尚車。李多慧事後也開心的表示，來台灣進入第4年，有一半時間就是跟KYMCO一起度過的！這次很有意義，是第2次跟光陽KYMCO合作，非常感謝台灣的粉絲支持，請大家持續關注我與KYMCO。

當初，她為了代言光陽KYMCO機車，特別回韓國考機車駕照。曾經花了5天4夜，騎機車環島的李多慧，特別喜歡擁有大置物空間的Like EURO 歐風特仕版，認為十分實用！她對自己的騎車技術，也很有信心。因為在台灣騎車非常方便，台灣有很多有名的小吃，很喜歡騎車到各地，尋找各種美食和景點，也很自豪騎車技術很好，還很自信的表示，有機會讓我載載看就知道了！

cnews204260206a28

廣告拍攝當天，李多慧騎上「Like EURO 125」和「Yogurt Slim 優格 125」這兩款新車。雖然天氣有點冷，但她說，超級開心！因為有『Like EURO 125』和『Yogurt Slim 優格 125』，心情很滿意。選摩托車的時候，第一件重要的事，就是顏色，超級漂亮！因為女生就是重視顏值，喜歡漂亮。」而Like EURO 復古可愛的鍍鉻飾板跟鍍鉻燈罩，就讓她印象深刻，認為「顏質」超加分。

李多慧不忘跟粉絲介紹，車廂裡的百寶袋方便實用。她說，有時候去繳費，把帳單放在百寶袋內，就不用擔心搞丟啦！KYMCO光陽機車，則希望藉由李多慧的超人氣和時尚感，讓注重「時尚必須擁有」的消費者，可以選購這兩款優化改款的新車，能有「人車一體」的時尚穿搭，與駕馭流行的好心情。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

