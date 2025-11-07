續約當「小龍女」？李多慧尬笑回5字 捐光買車預算繼續拚

「小龍女」李多慧。（翻攝李多慧IG）

隸屬中職味全龍的韓籍啦啦隊女神李多慧，今（7日）出席公益活動，被問到新球季是否續約，她一時回答不出來，尷尬「呃」了幾聲後表示「應該...看一下...」，直到媒體救場，追問是否等球團公布，她才點頭化解場面，不過李多慧也強調很喜歡啦啦隊，會繼續應援。

李多慧上月不僅捐款給花蓮光復洪災，還低調前進災區身體力行救災，今（7日）她擔任台灣樂作創益協會2026年度公益代言人，出席活動時透露，經營的YouTube頻道鄰近百萬訂閱，已經在規劃慶祝活動。

不過要辦見面會還是捐款都還有待她考慮，李多慧還說，前陣子捐款30萬給花蓮光復，已經花光她的買車預算，接下來如果選擇捐款慶祝百萬訂閱，她笑稱只會離買車心願愈來愈遠，所以要更努力工作。

李多慧剛來台時被樂天簽下，後轉當小龍女，今有媒體詢問是否續約，她一時回答不了，尷尬微笑支吾後，勉強擠出「應該...看一下...」，媒體追問是否要等之後球團公布，李多慧則點點頭，也強調會繼續應援。





