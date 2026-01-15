續聘3科技大老為APEC企業代表 林佳龍曝台灣近十年首度成功推動「重大倡議」

​亞太經濟合作會議（APEC）2026年度資深官員會議召開前，外交部今（15）日說明，部長林佳龍昨日午宴款待我國3名APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表，並代表總統賴清德頒發續任聘書。林佳龍說，外交是國力的延伸，更需要公私協力，他感謝3名代表願意肩負這項重責大任，讓台灣的科技與經濟實力被世界看見，並讓國際社會看見台灣願意與各方攜手合作、共同面對挑戰的決心。

APEC今年度峰會將於中國廣東深圳舉行，並已定於2月1日至10日進行資深官員會議。在此之前，外交部於今日發布新聞稿說明，林佳龍於昨日午宴宏碁公司董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨及廣達電腦技術長張嘉淵，3名APEC企業諮詢委員會代表，並代表賴清德頒發續任聘書；林佳龍也特別邀請產、官、學界代表共同與宴，就如何強化我國在APEC的公私協力，以落實賴清德「經濟日不落國」的願景集思廣益，共同擘劃未來推動的藍圖。

廣告 廣告

林佳龍則透過臉書發文表示，陳俊聖、林之晨及張嘉淵3名代表，不僅具備深厚的企業經營實務，也長期關注智慧醫療發展，與APEC近年來聚焦的「數位健康」議題高度契合，3人提出的多項建言，也已被正式納入《致APEC領袖建言書》，持續鞏固台灣在相關議題上的領導力。

林佳龍舉例，陳俊聖觀察到傳統診療較不易及早辨識失智症風險，因此推動以人工智慧（AI）模型協助早期檢測；張嘉淵則關注第一線需求，讓醫護人員能在工作中更容易運用AI、提升效率、減輕負擔；林之晨則是運用AI協助強化企業的數位防護能力。

林佳龍指出，健康與醫療不只是基本人權，也是普世價值，他很高興要與各界分享，台灣積極提議在APEC設立的「未來健康照護子基金」，在經過9個月努力下，已獲得所有會員共識通過，成為台灣近10年來，在APEC推動通過的重要大型倡議。

林佳龍說，前述成果也與外交部「榮邦計畫」中推動的「智慧醫療與健康產業」旗艦計畫相呼應，未來外交部也將持續透過「醫療衛生外交諮詢小組」的平台，整合產官學研的力量，讓台灣的醫療科技不只服務國內，也能成為台灣貢獻國際的重要資源，展現「Taiwan Can Lead」的決心。

「外交是國力的延伸，更需要公私協力。」林佳龍也說，自己要再次感謝陳俊聖、林之晨及張嘉淵3名代表，在平日工作已十分繁重之下，仍願意肩負這項重責大任，讓台灣的科技與經濟實力被世界看見，更重要的是，也讓國際社會看見台灣願意與各方攜手合作、共同面對挑戰的決心。

更多風傳媒報導

