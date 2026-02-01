續航之王兼輕薄之王？HONOR Magic V6 將是摺疊機之巔峰
文章來源：Qooah.com
HONOR 將在巴塞隆拿 MWC 2026 上發佈其新一代折疊屏旗艦機型：HONOR Magic V6。該機型內部代號為「Phenom」，計劃推出雪域白、絨黑色、旭日金及赤兔紅等多種個性化配色。
根據目前通過認證的信息，HONOR Magic V6 將配備典型容量約為 7150mAh 的電池，成為當前電池容量最大的折疊屏旗艦裝置。此前 HONOR Magic V5 曾首度採用 6100mAh 高矽負極青海湖刀片電池，單片厚度僅 0.18mm，而新一代機型在此基礎上再度提升電池容量近 1000mAh，進一步強化續航表現。
在核心性能方面，HONOR Magic V6 將搭配高通 Snapdragon 8 Elite Gen5，這也是該處理器首次應用於大尺寸摺疊屏旗艦機型。值得注意的是，儘管電池容量顯著增加、處理器性能進一步提升，Magic V6 整機卻實現了更為輕薄的機身設計。其前代產品 Magic V5 曾以 8.8mm 厚度與 217克重量成為當時最輕薄的摺疊手機，而新一代機型在此基礎上進一步優化，繼續推動摺疊屏手機的輕薄化演進。
HONOR Magic V6 預計將於今年3月在香港正式發佈，其大電池、高性能，輕薄的特點令人期待。
