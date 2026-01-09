續航711公里！Tesla Model 3新版本登台 3大亮點創全台續航最高紀錄

Tesla特斯拉台灣今（9）日開放訂購Model 3 Long Range後輪驅動版本，這款新車型透過電池技術與馬達配置的全面升級，其 WLTP預估續航里程一舉達到711公里，創下Tesla目前在台灣販售車款中的最高續航紀錄；除了續航力顯著提升，新版本的性能表現也相當優異，0到100公里加速僅需5.2秒，且具備高效率的補能優勢，在超級充電站充電15分鐘即可補充約317公里的行駛里程，無論是日常通勤或長途公路駕駛，都能有效緩解里程焦慮，建議售價為新台幣174.99萬元。

（圖／Newspie新聞派）

廣告 廣告

Tesla Model 3 Long Range後輪驅動版本標配「低調夜幕灰（Stealth Grey）」車色以及18吋Photon輪圈，消費者亦可依據個人需求選配升級至19吋Nova輪圈；車體結構採用航母級鋼材打造，並針對電池組具備完整堅固的保護設計，延續了品牌在全球各大權威機構測試中獲得五星安全評級的標準。

作為Tesla旗下的首選入門純電車款，Model 3已連續七年蟬聯全球純電轎車銷售冠軍，截至2025年中，全球累積銷量已突破 300萬輛大關，平均每90秒就有一輛新車售出，顯示其在市場上的成熟度與受歡迎程度。

祭出零頭款與軟體移轉方案 降低入手門檻

為了迎接新的一年並刺激買氣，Tesla特斯拉同步推出了新一季的購車方案。針對Model 3與Model Y雙車系，消費者目前可選擇「零頭款」入主，或採用月付9,999元的低月付方案購車，大幅降低了電動車的入手門檻。

此外，針對旗艦車系Model S與Model X的現有車主，Tesla則提供EAP（增強版Autopilot自動輔助駕駛）及FSD（全自動輔助駕駛）系統的免費移轉服務。配合滿電出門套裝、車主推薦計劃以及原廠中古車換購等多項服務。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）