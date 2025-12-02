續追台灣鯛魚排含禁藥！雲林縣府今採底泥、池水、飼料送驗

雲縣府今（2日）再到東勢鄉魚塭採集底泥，抽絲剝繭該抗生素的來源。(雲林縣動植物防疫所提供)

全聯高雄市路竹中正店販售的台灣鯛魚排被驗出「不得檢出」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，雲縣府農業處人員繼昨日到位於東勢鄉的養殖場抓魚抽驗，今（2日）再採集養殖池水、底泥、飼料，抽絲剝繭該抗生素的來源。

動物用藥「恩氟喹啉羧酸」是一種動物用藥，不得在水產品檢出。收購的合作社及養殖業者昨天都喊冤沒有使用該藥品。

雲林縣農業處及雲林縣動植物防疫所昨（1日）前往養殖魚池捉一條活魚抽驗，已送SGS檢驗室檢驗，檢驗報告約一周出爐。

雲林縣府今（2日）再前往該養殖魚池採底泥、池水、飼料送驗，同步抽絲剝繭養殖環境是否遭該抗生素污染。

農業處副處長蔡耿宇表示，目前要透過溯源才能一步步釐清，0.028 ppm不算高但一定要查出甚麼原因，因此同步抽驗底泥、池水、飼料，若養殖環境也沒有驗出，就再往分切、包裝、抽驗過程去追。

農業處指出，不論是魚肉或養殖環境被抽驗到該用藥，都會以動物用藥品管理法開罰，前提是要有驗到才能夠罰。

