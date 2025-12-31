續追太子集團金流！李添第2女特助再遭約談 涉洗錢加保30萬

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案。(翻攝自bilibili)

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，昨（30日）再度約談在台最高領導者李添的另名特助林昱妏。據了解，林昱妏與劉純妤為好友，皆出面替李添收購豪車，而林昱妏之前被約談，以涉犯詐欺罪諭知10萬元交保，這次檢察官認為另涉《洗錢防制法》洗錢罪，諭知加保30萬元。

以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，於多國建立龐大企業網絡洗錢，透過加密貨幣、線上博弈等手法，將詐騙收益挪移至太子集團在多國成立的空殼公司，並以購買超跑、房地產等方式洗錢，藉此隱匿犯罪所得。

太子集團在台灣成立公司，包含台灣太子不動產投資股份有限公司、尼爾創新公司，聯凡等8家人頭公司，其在台主要業務為利用母公司的資金在台灣置產。另外，台北101大樓的天旭國際科技有限公司及顥玥科技公司，主要發展線上博奕事業，其中天旭負責後台程式設計、顥玥則為技術客服中心。

今年10月8日，美國聯邦檢察官起訴陳志等人，由於太子集團在台灣也成立多家公司，北檢獲悉後主動分案，並組成專案小組，先向法院聲請扣押相關不法所得，包含18筆不動產、48個車位、34輛豪車及相關銀行帳戶，總價值逾45億2,766萬元。

檢方查出，李添從2017年就來台購置超跑與豪車，聘用特助劉純妤、林昱妏出面與車商洽購，劉純妤上周約談時坦承確有此事，並稱自2023年結婚離職後，購車相關事項就由林昱妏負責。而檢方於11月已約談林昱妏，釐清天旭國際洗錢細節，以涉犯詐欺罪諭知10萬元交保；昨（30日）則再度約談林昱妏到案，鞏固李添購豪車洗錢事證，並認為其涉《洗錢防制法》洗錢罪，諭知加保30萬元。

