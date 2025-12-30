續追太子集團金流 檢警再度約談李添貼身助理林昱妏

北檢今(12/30)日再度約談太子集團在台最高領導人李添的貼身助理林昱妏。呂志明攝



北檢偵辦柬埔寨太子集團弊案，今(12/30)日再度約談太子集團在台最高領導者李添的另一名貼身助理林昱妏，據了解，林女與豪乳助理劉純妤是朋友，當劉女進入太子旗下博弈公司「天旭國際」任職，並擔任李添助理後，就找林女加入，襄助她共同擔任李添助理，等到劉女於2023年中旬離職嫁人後，才由林女全權擔起助理的工作，而李添喜愛豪車、收藏限量公仔、古董名畫，都由2名女助理出面幫她收購。

天旭工程師陳正揚，10萬元交保。呂志明攝

另外檢警今日也繼續約談天旭公司4名負責設計博奕軟體的工程師，其中1名工程師陳正揚經檢察官複訊後，以涉犯賭博罪，諭知10萬元交保，其餘3人與林女都仍由檢察官偵訊中。

廣告 廣告

柬埔寨太子集團創辦人陳志，在柬埔寨各地經營強迫勞動詐騙營地，強迫被非法拘禁的人員從事虛擬貨幣投資詐騙，同時在30多個國家經營數十家商業實體，表面上，太子集團專注於房地產開發、金融服務和消費服務，實際上卻是集團的洗錢據點。

太子集團在台灣成立公司，包括台灣太子不動產投資股份有限公司、尼爾創新公司，聯凡等8家人頭公司，這一塊在台主要業務是利用母公司的資金在台灣置產。另外設在台北101大樓的天旭國際科技有限公司及顥玥科技公司，這2家主要發展線上博奕事業，其中天旭負責後台程式設計、顥玥則為技術客服中心。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，董事長陳志位於台北市大安區的豪宅「和平大苑」11戶也遭扣押。資料照。調查局提供

今年10月8日，美國聯邦檢察官起訴陳志等人，由於太子集團在台灣也成立多家公司，北檢獲悉後主動分案，並組成專案小組，先是向法院聲請扣押相關不法所得，包括18筆不動產、48個車位、34輛各式豪華名車及相關銀行帳戶，總價值逾45億2766萬餘元。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，董事長陳志熱愛蒐集名車，「4大神獸」布卡堤Bugatti Chiron、麥拉倫P1、法拉利LaFerarri、保時捷918 Spyder、布卡堤老爺車和Dior速可達均遭到扣押。資料照。調查局提供

專案小組查出，被查扣的34輛豪車，有些雖然登記在集團公司或員工名下，但實際所有者，則是是太子集團在台最高領導者李添，這些豪車都是李添用現金在台灣向車商購買，經手者則是曾經造成新聞話題的李添豪乳助理劉純妤及另一名助理林昱妏。

2人不僅幫李添購置豪車，像李添喜愛收集公仔，像是全球限量版七龍珠悟空公仔，以及古董字畫、精品，也都由2人出面收購，2人猶如李添的私人帳房。

太子集團在台最高領導人李添的貼身助理劉純妤。資料照。呂志明攝

今年11月4日，專案小組發動47路大規模搜索，拘提23人到案，其中劉純妤、林昱妏2人也在拘提名單之列，其中劉女諭知15萬元交保，林女10萬元交保。12月24日，專案小組再度約談劉女到案，據悉，劉女在接受專案小組訊問時，哭得撕心裂肺，不斷強調她只是跑腿幫忙買東西，檢察官最後諭知加保50萬元。

由於劉女在2023年中旬離職後，由林昱妏接手處理，專案小組為了釐清金流，今日再度傳喚林女到案釐清案情。

更多太報報導

老婦顧50年癱兒「膠帶封口鼻」悶死！ 二審翻供不認殺人 律師這樣辯「法官懵了」

曹西平三哥發聲了！ 「盡速返台」讓弟弟有尊嚴走完最後一程

AI記憶體需求爆量 這家日本公司成為全球飆股冠軍