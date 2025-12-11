續追太子集團！ 疑買4遊艇洗錢 香港負責人270萬交保

台北市 / 綜合報導

台北地檢署追查太子集團跨國洗錢案，發現集團除了涉嫌用博弈、詐騙贓款在台買房購車，還另外以香港公司名義買了4艘豪華遊艇，長期停靠在基隆八斗子碼頭，檢警掌握情資發動第4波搜索，拘提6名太子集團成員到案，其中香港公司的吳姓負責人原以600萬交保，但因籌不出錢降保為270萬，需配戴電子腳鐐並限制出境出海。

拿起外套把整顆頭蓋住，想盡辦法不讓媒體拍到任何一點長相，他是香港博高公司的吳姓負責人，替太子集團管理遊艇訊後600萬交保，但她籌不出錢稍早降保為270萬限制出境出海，檢警偵辦弊案追查金流發現他旗下的豪華遊艇一度停靠台灣，9日發動搜索，拘提負責管理遊艇業務的王姓被告等6人到案，同樣用外套擋住整張臉根本就看不到路，還需要調查官協助才能順利入內。

他是香港博高公司的備位董事，也是吳姓負責人的丈夫，同樣遭到檢方調查，戴上帽子口罩低著頭不發一語，負責遊艇事務的傅姓行政人員也被移送北檢深夜以60萬元交保，檢警第4波搜索兵分14路，發現除了目前已經查扣的豪宅、豪車外，太子集團旗下還有4艘豪華遊艇。

而其中3艘在案件尚未爆發前就陸續變賣，最後1艘也早已駛離台灣，豪華遊艇表面上是專門提供內部高層來台享樂用。但專案小組懷疑，這些還可能充當行動金庫進行跨國走私，檢警持續釐清案情全貌，並持續朝洗錢、組織犯罪方向進行偵辦。

