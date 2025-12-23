續追金流！ 張文無業「租屋又買武器」 警：多為母金援

台北市 / 綜合報導

沒工作的張文，在北車附近租房，還能添購犯案武器，錢從哪來？警方比對金流，發現張文的母親，這3年內來，陸陸續續匯了82萬給他，甚至只要是寄回老家的帳單，母親都幫他繳納。但張文犯案前，戶頭多了一筆近4000元的匯款，誰匯的是警方下一步要查的重點。

案發當天，張文走進中山區一家超商，手上拿了一瓶豆漿到櫃檯結帳，從錢包掏出了千元大鈔，這幾乎是他全部的現金，接著他坐在超商好一段時間，思考著如何進行下一步。

早在一年多前，就開始規劃作案，當時沒收入的張文，卻還能在北車附近租房，甚至砸重本買作案工具，如今金流曝光，張文父母說：「對不起。」幾度啜泣，媽媽雖和兒子久沒聯繫，但做母親的怎麼捨得讓孩子受苦，疑似瞞著爸爸金援兒子，3年來，包含張文的停車費，罰單和驗車帳單，通通寄到老家，媽媽就會幫忙繳。

台北市刑大大隊長盧俊宏說：「發現他從112年的年底，到今年的10月，有家屬有匯入大概新台幣37萬元，做為他的資助，另外在犯案前夕他的帳戶餘額，剩下新台幣39元。」

記者VS.張文父母(12/19)說：「有知道兒子的情況嗎。」張文辭掉保全工作後，收入也沒了，但傳出犯案前，有一筆近4千塊現金匯入他的帳戶，由於母親最後一筆金援是10月，這4千是打零工的薪資，還是另有其他資金來源，檢警將持續追查。

