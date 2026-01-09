續開發洲美平原 蔣萬安：與中央溝通

台北市長蔣萬安表示，市府將該地從農業區調整為城鄉區的提案未獲中央同意，將持續積極溝通。(記者王誌成攝)

記者王誌成∕台北報導

因擔憂北士科發展引發人潮湧入，北投區八名里長呼籲市府規劃開發洲美平原。台北市長蔣萬安九日表示，市府將該地從農業區調整為城鄉區的提案未獲中央同意，將持續積極溝通。蔣萬安強調，包括輝達等企業進駐北士科後，市府必須制定長遠計畫，並將堅定立場，積極與中央協調，推動將國土功能分區改為「城鄉一」。

依國土計畫法，台北市政府在一一三年審議會中提出將關渡及洲美平原從農五類調為「城鄉一」類，送內政部審議。近日，市府舉辦北投區里長座談會，八個里共同提案，期盼市府針對尚未開發的洲美平原進行規劃，以因應未來需求。

洲美里長陳照梅指出，隨著企業慢慢進駐北士科，未來此處會出現大量居住及生活人潮，而這幾年出現的新建案已大多完銷，顯示可開發腹地不足以因應潛在需求，考量涉及曠日廢時的國土功能分區變更議題，期望市府盡快協助推動相關計畫。

都市發展局長簡瑟芳解釋，洲美平原原屬「城鄉一」規劃，具備彈性，但中央主張維持「農五」類。目前仍與內政部討論中，希望內政部願意支持市府規劃，才能進一步擬定洲美平原開發計畫。