纏花媽祖首亮相！中壢仁海宮推「曾國棻傳統纏花藝術創作展」

中壢仁海宮董事長王介禧(左)讚賞曾國棻(右)以纏花技藝恭製台灣首座纏花媽祖，法相慈祥。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕纏花是一項歷史悠久的傳統民間工藝，常用於婚嫁、宗教祭祀上，做工精細、工序繁瑣，桃園市中壢仁海宮慶祝建廟200週年，今(6)日起至明年3月舉行「曾國棻傳統纏花藝術創作展」，其中，以纏花技藝恭製台灣首座纏花媽祖，以細如髮絲的絲線纏繞出莊嚴慈祥的神容與柔美的衣飾，展現出纏花特有的細緻，令人讚嘆。

52歲的曾國棻表示，適逢仁海宮建廟200週年，纏花媽祖從構思、繪製版型開始，花費10個月時間，運用了纏花各項技法，每一道線條都蘊含虔誠心意，象徵對媽祖慈悲護佑的敬仰，讓人感受藝術與信仰交織的溫度。

由於纏花線材的質感與鳥類羽毛非常相似，此次曾國棻也攜手學生簡鳳雪，透過纏花技法巧妙將它延伸至立體鳥類、水牛等動物的創作，所呈現白孔雀、鳳凰、藍鵲等鳥類展翅欲飛的作品栩栩如生，展現動靜之間的絕妙層次感。

出生南投埔里、目前在新北三重擔任國小美術老師的曾國棻說，2005年他為了撰寫一篇傳統工藝的專題研究，在彰化鹿港小鎮發現這門藝術，一頭栽進纏花的工藝世界，將纏花融入現代設計，成為現代人生活中的藝術品，還長期投入教學推廣纏花藝術，10年前設籍桃園，日前獲桃園市政府文化指定為無形文化資產傳統工藝纏花保存者。

展出作品中，還包括曾國棻2022年受邀中壢仁海宮中元祭活動，與4名學生團隊合作創作約90公分長的纏花神豬作品，因為纏花原本以小件為主，要做大型作品需要精密的版型設計與結構規劃，每一片都需要經過多次嘗試與修正，才能達到理想的效果，當時他和學生共花了3個月時間克服技術難關，最終完成這件引人注目的作品。

仁海宮董事長王介禧表示，傳統的纏花工藝多用於婚嫁或傳統節慶，這20件纏花作品透過細膩的手工技藝，以極具層次感的纏花技法，細緻描繪鳥類的羽毛紋理、飛翔姿態與神韻，讓每一件作品不僅呈現視覺美感，更充滿生命力，希望讓民眾在欣賞藝術的同時，也能感受文化傳承的溫度。

曾國棻以纏花技藝恭製台灣首座纏花媽祖。(記者李容萍攝)

曾國棻受邀中壢仁海宮中元祭活動，與4名學生團隊合作創作約90公分長的纏花神豬作品。(記者李容萍攝)

曾國棻傳統纏花藝術創作展，圖為白孔雀。(記者李容萍攝)

曾國棻傳統纏花藝術創作展系列作品。(記者李容萍攝)

曾國棻傳統纏花藝術創作展系列作品。(記者李容萍攝)

簡鳳雪和她展出的纏花作品。(記者李容萍攝)

曾國棻傳統纏花藝術創作展系列作品。(記者李容萍攝)

