纏訟五年終和解 礁溪協天廟新舊派宣誓團結

逾兩百年歷史的宜蘭礁溪協天廟，因主委改選爭議引發「雙包案」，新舊派系纏訟長達五年，二十三日在雙方律師與宜蘭地方法院調解委員協助下，正式達成和解，並在關聖帝君前宣誓團結，由新派主委吳宏昱率領團隊推動廟務，象徵協天廟邁向大團結新局。

協天廟香火鼎盛，每年香油錢收入約一億元，廟產估值約八億元。六年前年第十三屆主委改選出現雙方各自當選情形，新舊派因此對簿公堂。新派主委吳宏昱於二０二四年獲法院認定具合法性，同年雙方分別舉辦改選，吳宏昱連任主委，舊派則推舉前宜蘭縣議會議長李清林當選，爭議持續，歷經八個月六次協調，雙方終於放下心結。

地方人士為化解長期紛爭，自去年起積極介入協調，今年一月六日促成雙方達成共識。宜蘭地院調解委員游瑞源指出，雙方認知廟務運作須回歸團結，由吳宏昱擔任主委統籌廟務，整合原有四十九位管理委員與十六位監察委員，透過修正組織章程並增訂特別條款重新組成運作團隊。

主委吳宏昱在舊派委任律師、民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，以及新派委任律師陳倉富見證下，對外宣布主委雙包案正式落幕。他表示，雙方已放下過去對立與成見，未來將以「和諧、團結」為最高原則，共同推動廟務發展，回應信眾與社會期待。