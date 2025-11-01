纏訟十年逆轉！高院重審「割國旗案」 法官斥：呷碗內洗碗外

社會中心／程正邦報導

國慶他們不開心?! 口罩少年幫割國旗，被查出是台灣國成員。（資料照）

十年爭議一審無罪，高院重啟審理逆轉判有罪

這起發生於十年前的「割國旗案」終於在高等法院做出二審判決。台灣國成員陳儀庭、陳妙婷、劉珮瑄三人，因於2015年國慶日當天，以美工刀等工具將新北市中正橋上的十多面國旗割損或丟棄，遭檢方依《刑法》第160條「公然損壞國旗罪」起訴。

該案一審新北地方法院曾以「政治性言論表達」為由判決無罪，引發爭議。檢方上訴後，高等法院舊合議庭（周盈文、林海祥、林孟皇三位法官）一度認為該罪名恐有違憲疑慮，於2017年裁定停止訴訟程序，並聲請大法官解釋《刑法》第160條是否牴觸憲法的言論自由保障，導致案件審理停滯近八年。

新北市中正橋上的十多面國旗割損或丟棄。(資料照)

釋憲「躺平」近八年，高院裁定重審終結僵局

由於憲法法庭大法官遲遲未對此聲請做出解釋，導致訴訟程序長久無法推進。今年（2025年）10月，接手的新合議庭（曾淑華、李殷君、陳文貴三位法官）認為，此案停止訴訟已近八年，為符合《刑事妥速審判法》保障人權及公共利益的精神，裁定重啟審理程序。

高等法院於10月29日做出二審判決，撤銷一審無罪判決，改判陳儀庭等三人各拘役15天，可易科罰金。法院考量案件纏訟已久，依據《刑事妥速審判法》規定酌予減刑。

國旗的藍色國民黨徽被割除。法官認為，「損壞國旗罪」並非言論自由的保障範疇。（資料照）

法官重話斥責：割國旗非言論自由，本質是「憲法之敵人」

本次高院判決書嚴詞批評被告的行為，強調「損壞國旗罪」並非言論自由的保障範疇。法官在判決書中斥責被告身為中華民國國民，從小享受全民健保、教育等社會福利，卻「嘴裡喊著中華民國《憲法》保障言論自由口號，割損國旗」，指責這種「呷碗內，洗碗外」（台語：吃裡扒外）的行為，「本質上就是中華民國憲法之敵人」，已超越言論自由界線。

法官強調，中華民國國旗是國家的表徵，褻瀆國旗形同羞辱中華民國與全體國民。憲法不容許任何意圖危害中華民國存在、進而損壞國家象徵的行為。

對於被告曾援引美國聯邦最高法院的判例抗辯，聲稱割國旗是為凸顯對當時政府威權的不滿，屬「政治性象徵言論」。但合議庭認為，言論自由並非漫無限制，割毀屬於公共利益的國旗，顯然逾越比例原則，被告所辯是假藉言論自由之名，行侮辱中華民國之實。全案仍可上訴。

