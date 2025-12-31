纏訟近20年！「三中案」二審宣判 馬英九仍獲判無罪

記者楊佩琪／台北報導

前總統馬英九被控涉及賤賣中影、中廣、中視「三中案」及侵占阿波羅公司資產案，一審台北地方法院於2021年10月27日宣判，判決包括馬英九在內，一共5人無罪，僅前立委蔡正元被依業務侵占罪判刑3年6月。全案自特偵組偵辦起至今已近20年，二審高等法院31日元旦前夕宣判，馬英九仍獲判無罪，蔡正元則判刑3年6月。仍可上訴。

「三中案」為中影、中視、中廣股權、土地賤賣，與國民黨舊黨部大樓賤賣案，以及蔡正元涉侵占阿波羅公司資產案。特偵組曾於2014年認查無不法簽結，2017年間，因有民眾及不當黨產處理委員會告發，台北地檢署重啟調查。

偵辦期間，北檢一共3次傳喚馬英九，其中2次馬英九行使緘默權。2018年7月10日，北檢起訴馬英九、蔡正元，以及前中投公司董事長張哲琛、總經理汪海清、蔡正元妻子洪菱霙、岳父洪信行等6人。2021年10月27日北院一審宣判，除了蔡正元，包括馬英九在內等5人皆獲判無罪。

法官認為，馬英九於三中交易期間，未曾經中投公司、光華公司股東會選任為公司董事，亦未經中投公司、光華公司以章程或委任契約約定授權其對內有為公司管理事務，對外有為公司簽名權限，而不具證券交易法非常規交易罪、特別背信罪之身分。

雖然交易過程中，出現一段爭議錄音檔，但就其中對話內容，應詳予究明對話發表言論之語意、情境及內容真意，判斷可否採為本案之證據。包括華夏公司股權交易部分，馬英九雖曾於談判過程中介入協調，但難僅以會議上抽象的原則性指示，認定馬英九有命令張哲琛、汪海清為違法行爲之意。

而出售國民黨舊中央黨部部分，國民黨當初便設定須為公益使用，加上涉及不當黨產爭議，出售案乏人問津，因此未經公開招標而直接與長榮集團議定出售價格，難認違反相關程序，也難認馬英九、張哲琛有背信行為及主觀犯意。另汪海清係因長榮購買華夏大樓，而以中投公司總經理身份參與國民黨、長榮集團談判過程，與國民黨無委託關係存在，即無背信罪成立之餘地。

