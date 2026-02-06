纏訟15年！勤美創辦人何明憲判刑3年2月定讞 啟動防逃

〔記者張文川／台北報導〕上市公司勤美集團創辦人何明憲，被控於台中「大廣三」、「金典酒店」不良債權交易案，將勤美子公司給付給勁林公司的報酬，回流到自己口袋裡。高等法院台南分院更三審去年4月依證券交易法特別背信罪判何3年2月徒刑，發還、沒收或追徵犯罪所得7009萬元，最高法院駁回上訴定讞。

何明憲確定須入獄，法院已通知檢方啟動防逃機制。名律師、勁林資產公司負責人凃錦樹，也被列為背信共犯，他因涉及多起金融犯罪案件，審理期間棄保潛逃，通緝中，更三審將他判刑3年，最高院也一併駁回上訴定讞。

判決指出，何明憲與凃錦樹共同藉由「大廣三不良債權」、「金典酒店不良債權」的交易過程，朋分勤美、太子建設的子公司「日華投資」、「日華資產」交付給勁林公司的服務報酬。

勁林公司把處理大廣三案取得的日華投資支付的報酬中，將其中3509萬多元匯至何明憲帳戶；勁林又把處理金典酒店案取得的日華資產給付的報酬中的3500萬元，同樣匯到何的帳戶。

2人審理時並未爭執此2項金流事實，但辯稱是何明憲應凃錦樹的邀請，參與台南「小東路」不良債權投資案應取得的報酬，並非朋分日華投資、日華資產2公司支付的報酬，更不是給何的回扣。

一審台南地院2011年11月判2人無罪；2014年10月台南高分院二審改判有罪，何、凃二人各判10年刑；2018年1月更一審改判何4年6月，凃錦樹3年8月；2022年12月更二審判何徒刑4年，凃改判3年6月。

更三審審理後認定，2人是因擔心被調查，才補製作小東路投資案的借據、契約、還款協議等文件，辯詞不足採信，依證交法特別背信罪論處；因纏訟超過8年，依刑事妥速審判法規定予以減刑，量處何明憲3年2月、凃錦樹3年徒刑，發還或追徵沒收7009萬元不法所得。

案經上訴，最高法院審理後認為被告上訴皆無理由，駁回上訴，全案定讞。

