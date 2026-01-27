纏訟17年更5審又逆轉！台中黎明幼兒園判拆 園長心碎：對司法失望

記者林意筑／台中報導

「黎明幼兒園」牽涉開發利益超過75億元，2008年時重劃會要求拆遷。（圖／翻攝自Google Map）

台中市南屯區「黎明幼兒園」因不願加入市地重劃，重劃會提起民事訴訟要求幼兒園拆屋還地，雙方纏訟如今已17年，訴訟過程中，法院曾4度認定重劃會程序不合法，判決幼兒園勝訴免拆，但今（27）日更五審宣判又逆轉，認定重劃會雖不具合法性、違反誠信原則，改判幼兒園需拆除，可上訴。對此黎明幼兒園長林金連低落表示，對台灣司法感到失望。

「黎明幼兒園」園長林金連，曾逆向衝撞時任市長林佳龍的座車表示抗議。（圖／翻攝畫面）

據了解，2006年時由前國民黨籍立委楊文欣發起「台中市黎明自辦市地重劃區」，卻遭控從中牟利，被依背信、偽造文書、違反公司法等罪，一審時遭判5年6個月徒刑，二審改判4年10月，雖然去（2025）年2月時楊文欣過世，但相關案件仍在審理中。

由於「黎明重劃區」佔地186公頃，且橫跨西屯區、南屯區，被視為是台灣規模最大的市地自辦重劃區，更被視為台灣最大重劃弊案。其中「黎明幼兒園」位於重劃區內，牽涉開發利益超過75億元，2008年時重劃會要求拆遷，對此林金連堅決拒絕，卻遭重劃會提告民事訴訟，要求拆除地上物，林金連便開始展開長達十多年的抗爭之路。

「黎明幼兒園」園長林金連曾衝市府潑漆。（圖／翻攝畫面）

該案經台中地院一審、台中高分院二審、更一審及更四審，都認定重劃會程序不合法，判決幼兒園勝訴免拆，不過更二審、更三審卻改判幼兒園敗訴，林金連因此痛批司法已無公平正義、偏向財團，事後林金連曾激動衝撞市府大門表達抗議，甚至逆向衝撞時任市長林佳龍的座車，強大的撞擊力使林身受重傷，緊急送醫插管治療才保住一命。

今日更五審認定重劃會雖不具合法性、違反誠信原則，不過幼兒園妨害重劃施工整地，逆轉改判幼兒園要拆，可上訴。對此林金連表示不意外，痛批「台灣人一點尊嚴都沒有」，強調這不是黎明幼兒園的敗訴，是全台灣人民的敗訴，在台灣生活，只要財團想要你那塊地，你就必須要掃地出門。

