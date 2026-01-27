纏訟17年逆轉 黎明幼兒園今判拆！林金連：全台灣人都輸了

台中市私立黎明幼兒園。翻攝自臉書



台中市「單元二黎明自辦市地重劃區」爭議纏訟多年，位於重劃區內的黎明幼兒園是否必須拆除，成為全案焦點。歷經長達17年的司法攻防，案件多次更審出現不同判決結果，台中高等法院今（1/27）日更五審判決逆轉，改判幼兒園須「拆屋還地」，園長林金連聽判後情緒激動，直言「這不只是黎明幼兒園敗訴，而是全台灣人民的敗訴」，強調將上訴到底。

單元二黎明自辦市地重劃區占地約186公頃，橫跨台中市西屯區與南屯區，是國內史上規模最大的自辦市地重劃案。前立委楊文欣等人於2006年發起重劃案，後續卻因重劃會涉人頭地主、虛報拆遷補償費用以牟取抵費地等弊端，引發刑事與行政爭議。台中高分院去年已認定重劃會成立程序不合法，並沒收相關人士違法取得的8854坪抵費地，但相關衍生民事案件仍持續審理中。

黎明幼兒園因拒絕配合重劃與拆遷，遭重劃會向台中地院提告請求「拆屋還地」。全案訴訟期間歷經一審、二審、更一審、更二審、更三審、更四審及此次更五審，判決結果反覆。過往一審、二審、更一審及更四審均認定重劃會程序違法，判幼兒園免拆；然而更二審、更三審及今日更五審則認定幼兒園位於重劃範圍內，妨害施工整地，有拆除必要。

林金連在得知更五審結果後表示，判決結果並不意外，「不是黎明幼兒園輸，也是全台灣人民輸」，他指出，近20年來，自己與家人承受極大壓力，期間曾遭遇開槍恐嚇、黑道威脅，並指控市府、建商、財團、重劃會、檢察官聯手施壓，「一個台灣人生活在這塊土地上，有這麼困難嗎？」他質疑，政府與司法體系是否已被財團綁架，讓人民喪失居住權與尊嚴。

林金連也指出，即使司法已多次確認重劃會存在違法問題，仍在更五審判決中要求拆除幼兒園，讓他無法理解「不管人民死活嗎？」他批評制度極度不對等，指出重劃會若要聲請強制拆除僅需繳交約800萬元保證金，但若要反執行卻需高達2500萬元，「這樣的法律都在保護財團嗎？」

面對敗訴結果，林金連強調不會屈服，若要土地就來，反正他已年屆七旬，若發生社會不幸事件，成為新聞，「我只能說對不起」；他呼籲政府到底要不要廢掉自辦市地重劃制度，若國家放任財團、黑道與不合法重劃會侵蝕人民生活空間，「這樣的國家，還像一個國家嗎？」

