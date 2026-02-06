纏訟17年！勤美創辦人侵吞7009萬判3年2月定讞「要入獄」 知名律師早開溜

最高法院大樓。李政龍攝



勤美集團創辦人何明憲於20多年前和名律師凃錦樹合謀，趁交易大廣三和金典酒店不良債權的機會，至少侵占公司7009萬元，被依《證券交易法》特殊背信罪起訴。案件纏訟17年，台南高分院更三審判何明憲3年2月，凃錦樹3年，案經上訴最高法院遭駁回，全案確定，法院已通知檢方啟動防逃機制。何明憲須入獄，但凃錦樹另涉他案落跑遭通緝。

調查指出，何明憲在2004年、2006年間，說服被稱為「不動產信託教父」的知名律師凃錦樹，趁標售總額24億5518萬3567元的「大廣三不良債權」的機會，另在標售債權總金額51億9369萬48元「金典不良債權」時，引入自有公司等資金搶標，然後再侵吞公司資產。何明憲共獲利7009萬6730元，最高法院判他3年2月、凃錦樹3年確定，檢方已啟動防逃機制，近日入監。

知名律師凃錦樹曾參與《金融資產證券化條例》等政策，對於不動產債權、信託受益憑證很有一套，商界人脈不容小覷，不過，凃錦樹近年涉案累累，除了涉及逃稅案被判，還因招募農民契作巴西蘑菇、靈芝吸金近5000萬，最終判3年定讞，而檢方因為傳拘不到，5年前已對他發布通緝。

