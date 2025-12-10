纏訟19年定讞！前北市議員許富男收賄 判刑6年、追徵898萬

許富男收受瀝青業者賄賂遭判6年定讞。翻攝許家蓓臉書



民進黨前台北市議員許富男在「再生瀝青工程案」勾結養工處官員、廠商，收受權利金、賄款，案件2006年起訴，最高法院今駁回上訴，許富男依更二審遭判6年、褫奪公權3年，犯罪所得1058萬元追繳沒收，19年纏訟終定讞。

本案發生於2003年，許富男與營造、瀝青廠商、養工商官員勾結，他藉由市議會工務委員身分，以維護工程品質為由，要求養工處於道路瀝青鋪設工程案，更改投標規則，請廠商在投標時就要檢附「再生瀝青許可證」，最後順利列入歲入預算的附帶決議。

但此舉其實限縮了投標廠商，使特定廠商能夠得標。特定廠商順利得標後，即依照約定，工程所用的再生瀝青，依每噸100元計算，支付「權利金」給許富男，2004年、2005年共計給了898萬多元，2006年則為160萬元。

全案2006年起訴後，一二審均重判許富男有期徒刑18年、褫奪公權6年，更一審則改判有期徒刑9年、褫奪公權3年，去年更二審判6年、褫奪公權3年，許富男的犯罪所得除已繳交160萬元，898萬多元也要沒收。

案經上訴，最高法院今天駁回上訴，全案定讞，許富男須入獄服刑，最高法院也通知檢方啟動防逃機制。

