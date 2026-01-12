纖維肌痛症是哪裡痛？醫揭「全身性肌肉骨骼疼痛」逾●●個月快就醫

竹科一名32歲王姓女工程師，近期因工作壓力加劇，身體多處陸續出現不明原因的疼痛，症狀反覆出現且逐漸惡化，她奔波於多家醫院並接受多項檢查，卻始終找不出確切病因，疼痛不僅嚴重影響工作與生活品質，也讓她開始擔心自己是否罹患了重大疾病，情緒因此陷入低落與憂鬱。











直到被轉介至身心科門診，經醫師建議接受自律神經與NIRS腦功能檢測後，才發現王小姐罹患的是臨床上經常被忽略的疾病──纖維肌痛症（Fibromyalgia）。在接受藥物治療並合併心理治療後，長期困擾她的全身不明疼痛明顯緩解，情緒狀態也逐步趨於穩定。

開業身心醫學診所院長周伯翰表示，纖維肌痛症又稱為「神秘的疼痛症」，這是一種原因不明、以中樞神經疼痛調控異常為核心的慢性疼痛疾病，常被視為中樞神經系統對疼痛的敏感化，連知名美國藝人Lady Gaga也曾公開分享自己深受此病困擾。





纖維肌痛症的典型症狀



周伯翰說明，纖維肌痛症的典型症狀為持續3個月以上的全身性肌肉骨骼疼痛，常伴隨特定壓痛點，並合併慢性疲勞、睡眠障礙（如失眠或嗜睡）、認知功能下降（腦霧）、頭痛及情緒困擾（憂鬱、焦慮）等情形，且在心理壓力增加時，症狀往往會進一步加劇。

周伯翰指出，部分患者還可能出現手腳麻木、腸躁症、膀胱過動導致頻尿等自律神經失調症狀，但抽血與X光檢查結果往往正常。由於此疾病好發於年輕女性，患者常被周遭誤解為無病呻吟，甚至被戲稱為「公主病」，然而這是一種真實存在的神經功能失調疾病。





疼痛與大腦前額葉功能失衡有關



周伯翰分享他過去曾做過的相關纖維肌痛症研究，研究團隊利用近紅外光腦光譜儀（NIRS）檢測，發現纖維肌痛症患者的大腦前額葉功能顯著低下，證實此疾病和大腦前額葉功能失常有關。此研究發表於著名國際期刊《臨床神經科學雜誌》（Journal of clinical neuroscience）。

周伯翰進一步解釋，前額葉功能和身體感覺統合、情緒調節、自律神經調節和認知功能有關，也因此患者常合併憂鬱、焦慮、自律神經失調或記憶力不佳等症狀，研究也顯示，纖維肌痛症的患者也被發現更常具備要求完美、童年創傷與容易緊張的人格特質。





纖維肌痛症需藥物和心理治療



周伯翰提到，在治療上，纖維肌痛症需要同時採取藥物和心理治療雙管齊下，常見的治療藥物包括：抗憂鬱劑與治療神經痛和肌肉鬆弛劑等藥物。此外，他也建議生活中應進行適當的放鬆活動，如太極、瑜伽、冥想、輕音樂等，也能達到放鬆肌肉效果。

周伯翰提醒，如果合併現實生活中的心理壓力或是童年創傷，心理治療更是不可或缺的一環。而針對少數合併嚴重憂鬱、治療反應不佳的患者，研究顯示，重複經顱磁刺激（rTMS）治療也有助於改善纖維肌痛症患者的憂鬱、疼痛與生活品質。

