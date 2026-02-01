纜車到站卻未能下車…22歲女滑雪場「吊掛半空中身亡」！竟是背包奪命

長野縣滑雪場發生死亡意外。圖／翻攝自信越放送

日本長野縣小谷村「栂池高原度假村」滑雪場日前發生一起纜車死亡意外，一名22歲澳洲女子在搭乘雙人座纜車時，疑因背包扣具卡住纜車座椅，結果未能在終點順利下車，更被懸掛在纜車上半空拖行，被救出送醫時已無生命跡象，最終於2月1日不治身亡，案發始末仍待調查釐清。

根據信越放送等日媒報導，這起意外發生在1月30日上午9時15分左右，這名澳洲女子搭乘滑雪場附近的雙人纜車，卻在抵達終點時沒能來得及下車，纜車隨即迴轉朝山下行進，而女子在纜車下山的這段期間就一直懸掛在半空中。

現場工作人員發現後立即按下纜車緊急停止按鈕，並迅速展開救護行動，隨後將女子送往長野縣大町市內的醫院急救，但女子送醫時已無呼吸心跳，最終在2月1日不治身亡。

滑雪場營運公司事後調閱監視器畫面釐清事發經過，發現女子當時背著後背包搭乘纜車，背包上未扣好的腰部前端扣具疑似被纜車座椅卡住，女子又來不及脫掉整個後背包，最後連人帶包一起被拖走。針對此次事故，營運公司強調將持續配合警方及相關機構的調查，同時檢討營運流程，致力於建立更安全的營運體制，並會在所有調查完成、重新檢查纜車設施後才會重新啟用。



