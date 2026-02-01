缺什麼喊什麼！張又俠落馬後戰區集體靜默 《解放軍報》卑微喊話「讓習主席放心」

《解放軍報》昨（31）日突刊文章，宣布將查處張又俠、劉振立定調為「反腐敗鬥爭的重大勝利」，並罕見地喊話解放軍「堅決聽習主席指揮、對習主席負責、讓習主席放心」。 圖：翻攝新華社（資料照）

[Newtalk新聞] 中央軍委副主席張又俠日前被官方通報「落馬」後，整起事件並未如過往「人事異動」般迅速塵埃落定，反而疑似引爆了中共軍方內部的激烈動盪。根據《解放軍報》昨（31）日發布的文章，官方將查處張又俠、劉振立定調為「反腐敗鬥爭的重大勝利」，並罕見地喊話解放軍「堅決聽習主席指揮、對習主席負責、讓習主席放心」。

據近日多方，張又俠被調查的消息宣布後，多個集團軍與戰區並未如往常般迅速轉發相關文章「表態效忠」，甚至傳出中央軍委辦公廳下達的多份指令遭到無視，出現空轉的情況。

而張又俠的實際狀況和北京中南海辦公室情形也謠言四起，有傳出「張又俠向美國洩露核武機密」、「張又俠政變失敗被抓」、「各戰區軍隊朝北京集結」等未經官方證實的消息。

而據 X 帳號「貓神」指出，平時各戰區抖音帳號互動活躍，但截止至 28 日，只有東部戰區、西部戰區轉發了國防部對張又俠、劉振立的落馬通報；北部戰區、南部戰區、中部戰區、武警，中國軍號、火箭軍的官方抖音帳號則沒有任何消息。雖傳各戰區的微信公眾號均有轉發相關消息，但仍被外界視為一種異常訊號。

中共官媒《解放軍報》也罕見於昨（31）日突發長文，強調查處張又俠、劉振立是「全面從嚴治黨的重大成果」。文章語氣嚴厲，重申「不管職務多高、權力多大，只要搞腐敗就絕不姑息」，並強烈要求全軍貫徹「軍委主席負責制」，「堅決聽習主席指揮、對習主席負責、讓習主席放心」。

對此，台灣國防安全研究院研究員沈明室直言，中共政治邏輯一向是「缺什麼喊什麼」，但事隔一週才由軍報出面定調，且用詞如此卑微地要求全軍「讓習主席放心」，反而反映出解放軍內部確實出現「軍心不穩」。

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲也分析，張又俠與劉振立被視為軍中「最後的實戰派」，這兩人的倒台也代表著中共政治與軍事分裂的開端，習近平正陷入親信被清洗殆盡、無人可用的孤島困境。

與此同時，網路近日還瘋傳一封據稱是張又俠寫給習近平的「政治遺囑」公開信，內容痛斥當前領導路線，並稱攻台將導致「幾十萬軍人填海」。而資深媒體人矢板明夫指出，該信件在邏輯與身分細節（如大院背景）上存有明顯偽造痕跡，可能是反習勢力「借名發聲」的心理戰，「前後毫無脈絡，既不像申辯書，也不像政治宣言，更不像留給歷史的自述，實在不符合一位老練政治軍事人物的水準。」矢板明夫也呼籲，「對於這類內容，理性判讀、避免再度擴散，或許才是對讀者負責的做法。」

