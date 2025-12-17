缺兵役男體位標準加嚴？顧立雄給答案：身高≧150得服常備役

記者詹宜庭／台北報導

國防部長顧立雄表示，本來常備役的體位就是150公分，身高沒有限制，現在還是維持這樣的標準。（資料圖／翻攝畫面）

國防部前天預告「體位區分標準修正草案」，現行體位區分標準表共計193項次，本次修正達180項。草案除將替代役區分為A、B兩級外，若修法通過，未來僅BMI大於45或身高未達144公分者得以免役，扁平足免役亦將走入歷史。國防部長顧立雄今（17日）受訪表示，本來常備役的體位就是150公分，身高沒有限制，現在還是維持這樣的標準，至於150公分以下是否要服替代役，則由內政部律定。

根據現行體位區分標準，役齡男子經徵兵檢查後，會依檢查結果區分為常備役體位、替代役體位與免役體位，此次修法考量替代役因單位不同其服勤性質有明顯差異，因此將替代役體位分為A、B級，預計將依其等級分發至不同單位。

在BMI值部分，免役體位從BMI＜15或BMI＞35，修正為BMI＞45；替代役體位A級為15≦BMI＜16.5 或32＜BMI≦37.5、B級BMI＜15或37.5＜BMI≦45；常備役體位則維持16.5≦BMI≦32。以身高170公分計算，現行體重超過101.3公斤即可免役，未來修法通過將上修至130.2公斤。而在身高方面，免役體位從身高≧196 或≦154，修正為身高≦144；替代役體位A級為145≦身高≦149、B級則無限制；常備役體位則從158≦身高≦195，修改為身高≧150。

立院外交及國防委員會今日邀請國家安全局局長蔡明彥、國防部部長顧立雄報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。對於外界質疑是否缺兵所以標準變嚴格？顧立雄受訪表示，本來常備役的體位就是150公分然後身高沒有限制，現在還是維持這樣的標準，至於150公分以下是否要服替代役，由內政部律定。至於是否修《妨害兵役治罪條例》加重逃兵刑責？顧立雄則說，當兵是國民應盡的義務，任何推諉閃避兵役的行為都不可取，有關替代役的部分有替代役實施條例，是由內政部主管，國防部會與內政部一起協商討論。

