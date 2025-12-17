缺兵限縮身高免役標準？顧立雄親上火線說明

國防部日前預告修正「體位區分標準表」，將免役的身高標準調整為144公分以下，引發外界質疑醫學上身高147公分以下即屬侏儒症，此舉是否因缺兵而放寬服役標準。國防部長顧立雄今（17）日回應，常備役體位標準為150公分且身高無上限限制，至於150公分以下是否須服替代役，則由內政部律定。

國防部12日預告「體位區分標準」修正草案，在身高標準部分進行大幅調整。現行常備役體位從158公分至195公分之間，修正後改為身高150公分以上即可，並刪除最高身高限制。草案中規定，身高介於145公分至149公分者，列為替代役A級，身高144公分以下才符合免役標準。

此項修正引發網友討論，有民眾指出醫學定義身高147公分以下即屬於侏儒症，質疑國防部是否因兵源不足才將服役標準放寬。顧立雄今天前往立法院報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢，在會前受訪表示，常備役體位是150公分，且身高沒有限制，150公分以下是否服替代役的規範，則屬於內政部權責範圍。

此外針對近期「閃兵」案件，內政部表示國防部擬修正《妨害兵役治罪條例》,考慮將逃避兵役刑責加重2/3，同時研議要求「閃兵」者補服替代役。顧立雄則回應，當兵是國民應盡義務，任何刻意閃避兵役的行為都不足取。他說，替代役部分由《替代役實施條例》規範，屬於內政部主管業務，內政部會與國防部協商再共同討論。

