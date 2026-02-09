缺口僅2萬噸卻規劃16萬噸焚化爐 時力批：名間設爐毫無必要

反名間焚化爐，時代力量偕同名間鄉反焚化爐自救會、名間鄉長陳翰立及多個民間團體召開記者會。 圖：時代力量提供

[Newtalk新聞] 南投縣府為解決境內垃圾處置問題，計畫在「茶鄉」名間興建巨型焚化爐，卻引發各界反彈。對此，時代力量今（9）日偕同名間鄉反焚化爐自救會、名間鄉長陳翰立及多個民間團體召開記者會，強調，只要落實垃圾減量並配合跨縣市調度，名間焚化爐並無興建必要，呼籲環境部依法嚴審，守護茶鄉環境。

時代力量黨主席王婉諭表示，農業部與行政院已先後表態將依法把關，而守護名間的最後關卡就在環境部長彭啟明手中。她指出，依現行法規，農業部在審查農地變更時，須徵詢環境部意見，只要環境部明確指出名間焚化爐「規模不具必要性、選址不具合理性」，該開發案即無法通過。

王婉諭強調，垃圾處理是全國性的公共治理議題，應以區域調度方式解決。她指出，南投長期在環境與資源上承擔責任，支撐全台便利，垃圾問題也應納入整體調度思維，對南投才公平。她呼籲環境部堅守專業，不要讓垃圾處理成為政治酬庸或互踢皮球的工具，避免名間茶鄉成為錯誤政策下的犧牲品。

時代力量發言人鄭宇焱提到，去年全國焚化量能已達650萬噸，明年更將提升至700萬噸，扣除一般垃圾後，每年仍有超過200萬噸的剩餘處理空間。他表示，南投目前的垃圾缺口僅約2萬噸，只要落實源頭減量減少1萬噸，剩餘的1萬噸僅佔全國量能的0.1%，依法調度即可完全解決垃圾山問題。

他進一步指出，南投垃圾回收率仍有極大進步空間，只要全縣垃圾減量10%，效果等同省下一座焚化爐。他舉例，彰化縣去年透過嚴格破袋檢查即可達到12%減量，南投沒有理由做不到。他質疑，縣府捨棄減量方案，卻執意興建年處理量16萬噸的焚化爐，顯然是為引進外縣市事業廢棄物。鄭宇焱指出，剩餘焚化空間每年可創造超過7億元收入，恐淪為地方政治酬庸的小金庫，環境部不應成為共犯。

名間鄉反焚化爐自救會會長釋致中表示，南投是全台唯一不靠海、四面環山的縣市，大氣擴散條件極差，長期又肩負水源保育責任，中央不應厚此薄彼。他指出，既然政府能跨縣市調度南投水資源，就應同樣落實全國垃圾調度，而非在「農一」優良農地上興建嫌惡設施，破壞兩千公頃茶園與水源地。

釋致中強調，國土應地盡其利、各司其職，並非每個縣市都必須設置焚化爐。他呼籲環境部要求地方政府先落實源頭減量與分類，再將少量無法去化的垃圾跨縣市互助處理，才是完整的國家治理。

名間鄉長陳翰立則指出，環境部對南投垃圾問題態度過於消極，僅要求縣府自設處理設施，卻未督促落實減量政策。他表示，南投人口已由50萬人降至46萬人，垃圾量卻不減反增，顯示縣府減量政策失靈，環境部不應放任責任推諉，讓鄉民長期活在焚化爐陰影下。

陳翰立接著說，若縣府確實推動減量，南投每日垃圾量可由現行260噸降至200噸以下，結合既有轉運機制，根本無需在名間興建焚化爐。他呼籲環境部展現專業與硬氣，要求縣府先做好源頭減量，而非一味將壓力轉嫁地方。

看守台灣協會秘書長謝和霖認為，南投地形封閉、擴散條件差，是全國最不適合設置焚化爐的地區，縣府卻選址於農業與水源重地，令人遺憾。他指出，自2018年起，全國新增焚化量能已達222萬噸，台灣並不缺焚化爐，縣府興建大型焚化爐的真正目的，是利用事業廢棄物分攤成本，卻犧牲在地農業與民眾健康。

謝和霖建議，南投可效法雙北或彰化經驗，透過隨量徵收、破袋檢查與社區細分類，大幅減量三至四成；與其強推焚化，不如引導地方採取非焚化處理技術，例如結合使用南投水源的六輕設置水熱處理設施，將垃圾轉化為燃料，回饋地方並落實企業社會責任。

名間鄉民董先生則指出，縣府一方面舉辦茶博會推廣名間茶產，一方面卻在「茶香之鄉」興建焚化爐，政策自相矛盾。他質疑，焚化爐粉塵恐污染松柏嶺2,200公頃茶園及鹿谷、竹山等茶區，讓茶農背負「垃圾茶」污名，重創產業鏈。

董先生並指出，縣府計畫書中將多數環境敏感區列為免查或非屬應查範圍，疑似規避審查，且設計日處理量高達500噸，遠超南投每日260噸垃圾量，剩餘空間去向令人質疑。他強調，焚化爐屬嫌惡設施，卻選址於國土計畫法劃定的第一類優良農地，且鄰近三百年歷史的八堡圳水源，一旦重金屬污染灌溉水，將危及全台飲食安全與農民生計，呼籲縣府立即懸崖勒馬。

