缺天然氣+極端嚴寒 東部供電告急、百萬用戶停電

受天然氣供應吃緊和極端嚴寒天氣影響，東部供電吃緊的情況持續惡化，東南部地區則有百萬用戶停電。

路透報導，全國最大電網「PJM互聯電網」(PJM Interconnection)25日下午出現嚴重的發電問題，約21百萬瓩(Gigawatt)的發電量中斷，多數發電機組被迫停機，約占25日下午整體用電需求127.4百萬瓩的16%。

PJM互聯電網的服務範圍涵蓋約6700萬人，為因應需求激增並維持系統穩定，PJM已發布緊急公告，要求部分使用者依限電計畫節約用電。

廣告 廣告

此外，PJM讓部分發電機組保留可用運轉時數，替未來幾天更寒冷的天氣、更高的發電負載與供電需求做準備；PJM示警，發電廠退役與資料中心用電快速成長，削弱發電系統的彈性，加劇供電緊張的情況。

PA諮詢公司(PA Consulting)的能源與公用事業業務的電網專家穆爾(Pieter Mul)表示，東岸缺乏本土天然氣供應，高度仰賴管線輸送燃料，長時間的嚴寒天氣就會形成電力供應瓶頸。

維吉尼亞州主要電力供應商道明尼能源公司(Dominion Energy)表示，25日上午的即時批發電價突破每兆瓦時1800元，高於24日早晨的每兆瓦時200元；維州擁有全球最大的資料中心群集，這些資料中心為人工智慧(AI)等應用提供動力，帶動美國大多數地區的電力需求和價格上漲。

另外據美聯社報導，冰雪壓斷樹枝與配電線路，造成東南部數州大規模停電，其中又以田納西州和密西西比州受災最為嚴重。

PowerOutage.us網站統計，田納西州逾30萬戶停電，密西西比州、德州與路易斯安納州各逾10萬戶，肯塔基州、喬治亞州、維吉尼亞州與阿拉巴馬州也受影響。

國家氣象局氣象學者桑托雷利(Allison Santorelli)表示，「這場風暴的特別之處在於其影響範圍非常廣，從新墨西哥州、德州一直到新英格蘭地區的廣大區域都受到影響，範圍擴及2000哩。」

桑托雷利警告，冰雪過後，危險依然存在。她說：「暴風雪過後，洛基山脈以東，美東約三分之二地區將面臨嚴寒天氣。」

美聯社指出，這代表冰雪融化的速度緩慢，低溫與結冰狀況恐持續數日，恐怕阻礙電力供應恢復的工作。

更多世界日報報導

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國