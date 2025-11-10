缺少中央山脈阻擋！鳳凰颱風將直撲台灣西部 盧秀燕直呼「相當罕見」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

颱風鳳凰逐步進逼台灣，氣象署預估以中度至輕颱上限影響西南部，對台中市也會造成影響。台中市長盧秀燕指出，此次颱風具備特殊性，不僅罕見的發生在11月份，且颱風路徑從西部進入，缺少中央山脈阻擋，使西部地區平坦易受災害影響。

台中市長盧秀燕指出，此次颱風具備特殊性，不僅罕見的發生在11月份，且颱風路徑從西部進入，缺少中央山脈阻擋，使西部地區平坦易受災害影響。（圖／市府提供）

盧秀燕強調，根據氣象預報，風雨可能較大，此次整備會議為第二次防颱準備，市府提高警戒，即時展開相關防災整備工作，確保市民生命財產安全。

盧秀燕也說，針對罕見的11月西部路徑颱風及風雨，市府已提前做好準備，加強各局處與區公所警戒與防災措施，確保市民生命財產安全，多一份防範，少一份災害。

廣告 廣告

台中市消防局則說明，颱風進入南海後，其強度半徑發展及路徑仍有相當大的不確定性，消防局將持續關注颱風動態，針對後續發展動向及早因應。衛生局表示，目前因預估山區會有豪雨情形，已提前通知長照、衛生等業管機構預先整備因應，並加強和平梨山地區特殊及弱勢個案的健康關懷。

水利局表示，現已完成防汛人力與物資部署，並在低窪及易淹水地區預佈抽水機，確保豪雨時可即時應變。大里溪沿岸5座大型抽水站均完成整備，專人24小時值守，一旦水位上升隨時可啟動抽水作業。針對在建與復建工程，已要求落實防颱措施及覆蓋帆布防護。另也持續巡檢下水道系統，確保管線暢通。

水利局提醒，民眾可於今（10）日上午10時起至所在地區公所領取沙包，提前防汛，並呼籲強降雨期間避免前往山區、河川及低窪地帶。

更多FTNN新聞網報導

赴議會報告再度鄭重道歉 盧秀燕：非洲豬瘟不會自己長出來「一定是外來侵入」

豬肉禁令解除！綠黨團帶「滷肉飯、爌肉飯」現身議場：多養15天特別肥

兩樣情！盧秀燕為非洲豬瘟道歉 卓榮泰籲全民大買豬肉「豬事順利」

