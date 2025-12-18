缺工企業培訓有補助 勞動力發展署：單一雇主最高180萬元

照片來源：勞動力發展署

為即時協助缺工企業將危機化為轉機，勞動部勞動力發展署今（18）日表示，持續推動「勞工就業通計畫」，並整合「工作崗位訓練」資源；只要雇主僱用受國際情勢影響的失業勞工，同一年度內單一雇主最高可獲得180萬元訓練補助，透過「邊做邊學」模式，協助企業打造急需的即戰力。勞動力發展署呼籲：「面臨缺工困境的優質企業把握機會，踴躍申請本計畫。」

「許多企業在招募跨領域人才時，常擔憂新進員工技能不足，需耗費大量成本重新培訓。」勞動力發展署指出，為此於計畫中特別設計「工作崗位訓練」模式，鎖定未有減班休息且穩定僱用的企業，由雇主安排職場導師提供一對一指導；透過實務操作的「邊做邊學」，協助新進員工迅速適應新環境並掌握核心技術，有效縮短學用落差，確保新進員工能無縫接軌企業實務需求。

在減輕企業培育人才負擔方面，勞動力發展署祭出實質補助誘因。雇主凡僱用適用「勞工就業通計畫」的失業勞工並實施訓練，每月可獲1萬2000元訓練指導費，最長補助3個月，同一年度內單一企業最高補助額度達180萬元。

此外，雇主在僱用適用本計畫的中高齡失業勞工時，考量他們的職場適應需求，公立就業服務機構將主動搭配「職務再設計」資源，協助企業改善工作流程或設備，排除勞工工作障礙，可再額外補助雇主每人每年最高10萬元，全方位協助企業提升工作效能並穩定留用人才。

「勞工就業通計畫」自114年9月底推動以來，已有多家企業響應並提供訓練職缺，截至12月10日止，包括位速科技、智禾科技、石城實業、臺久企業、富楓測量等逾69家企業提出申請，已核准工作崗位訓練計畫共計1049個職缺。

勞動力發展署強調，本計畫可以協助解決企業缺工痛點，創造勞資雙贏，不論是企業或失業勞工，如果想進一步瞭解自己是否屬於本計畫的適用對象，以及各項措施的申請方式及文件等資訊，可至「勞工就業通計畫」專區查詢相關資訊，或撥打免付費客服專線，由專人提供諮詢服務，也可電洽勞動力發展署所屬各分署，瞭解更多資訊。

