缺工嚴重！商總許舒博：政院考慮逃逸移工合法化 應檢討刑責

商總理事長許舒博與卓揆座談後，向媒體轉述溝通內容。李政龍攝



針對缺工議題，商總理事長許舒博今（12/9）日表示，雖然民宿觀光業已獲開放移工，但廢棄物清除、資源回收等3K產業急需納入，「逃逸移工」是目前人力黑市的重大困擾，行政院長卓榮泰私下正考慮對鼓勵非法移工自首並重新合法化的可能性，藉此解決國內人力荒問題；另外，缺工對經濟的影響，雖然不至於壓垮台灣經濟，服務業人力短缺情況比製造業更為嚴峻。

商總今天辦理「2025行政院長與商業領袖座談會」，會中產業代表反映踴躍，結束後由理事長許舒博接受媒體聯訪，並就核心問題進行說明，特別是產業界關注的缺工和引進移工。

許舒博指出，觀光旅宿業對「跨國勞動力精進方案」，每為本國勞工加薪2000元，就可獲得1個聘用移工名額，再加上10%的移工名額等，對此部分相當肯定，畢竟相關政策要「先求有、再求好」，不能一次開放太多，更重要的是，卓揆重視整體觀光產業需求，要求跨部會合作，每一個部會都要從「觀光」的角度來思考。

儘管部分製造業、旅宿業等有條件增聘移工，許舒博提到，3K產業（3K Industry）仍被排除在外，如廢棄物清除、資源回收、石油化學品儲槽、塑膠製品等，環境部承諾會在最短時間內做成決議，儘快把3K 產業，尤其是廢棄物清除業納入可以聘僱移工的範圍，增加就業機會。

由於時間有限，商總提出的65項提案無法全部回覆。許舒博表示，業者建議技術工延長留任時間、鼓勵外籍學生留台就業，以及外籍幫傭的引進，希望優先考量醫療長照迫切需求的家庭，整體而言，相關議題在就業市場都有觸及，勞動部長洪申翰強調，提高本勞待遇是必須搭配的配套措施，而暫未討論到的案子，後續由祕書長與相關產業銜接。

如何看待整體的缺工的情況？許舒博認為，有一塊重點是「逃逸移工」，國內有不少逃逸移工，如茶園、果園等都有大量逃逸移工，意味著國內有很多業主聘用非法移工，而逃逸移工的相關刑責偏低，此部分應該要再檢討，同時，卓揆也透露，正評讓逃逸移工主動自首後，重新辦理合法政策，或許是一勞永逸的方式，否則，移工數量看似足夠，實際上逃逸移工占比偏高，真正要聘僱的工作者反而不夠。

由於外界憂心引進過多移工，恐怕會衝擊到本國勞工的工作權。許舒博轉述，勞動部正在盤點，有些工作在台灣幾乎找不到年輕人來接手，這一塊會優先考慮開放移工；而國內仍有人願意從事的產業，開放移工的腳步不會太快，會比較保守。

至於缺工是否會「壓垮經濟」？許舒博直言，目前還不至於到「壓垮」的程度，卻有一定的衝擊，尤其服務業缺工情況比其他產業更嚴重，製造業未來可以透過 AI、數位化逐漸減少勞力需求，但服務業很難以機器完全取代，服務業強調的是「溫度」，即人與人之間的互動，機器人端菜總覺得少些人情味，還是由服務人員端上來，感受會比較好。

