缺工拉警報！日本擬擴大引進123萬名外國人才 研議強制學日語、加速規範外資購地

根據日本媒體報導，日本政府為因應勞動力短缺與國家安全需求，正全面檢討外國人相關政策。政府專家會議於7日彙整出新制「育成就勞」與「特定技能」的運用方針草案，預計至2029年3月底前接納上限約123萬名外國人才；同時，另一份針對外國人政策的意見書草案也於7日曝光，內容建議應強制中長期居留的外國人學習日語及社會規範，並以國安為由，加速檢討限制外國人取得土地的法規。



日本政府7日召開專家會議，針對將取代現行「技能實習制度」的新設在留資格「育成就勞」，以及既有的「特定技能」制度，討論各領域的運用方針。會中報告的方案指出，自2027年4月新制上路起至2029年3月（2028年度末）為止，兩項制度合計的接納人數上限設定為123萬1900人。這項數字是基於各產業的人力缺口，扣除透過提升生產力及確保國內人才所能填補的數量後推算得出，政府擬將此數據視為實質上限，嚴格控管。



在具體分配上，認定具有一定專業技能的「特定技能」制度，將在工業產品製造、餐飲食品製造等19個領域接納約80萬5700人；而旨在將未熟練勞工於3年內培訓至特定技能水準的「育成就勞」制度，則適用於特定技能制度中排除汽車客運及航空業後的17個領域，接納上限為42萬6200人。相較於原則上禁止轉職的舊制技能實習制度，新制將允許外國勞工在工作1至2年後，可依本人意願轉職，以改善勞動環境並防止失蹤問題。



媒體報導，除了勞動力引進，日本政府也同步強化外國人共生與安保政策。根據8日將正式提出的意見書草案，為促進外國人融入日本社會，建議創設日語及社會規範的學習計畫，並研議將「修習課程」列為中長期居留者及其依親家屬取得在留資格的義務條件。



此外，針對外國人購買及利用日本土地的問題，意見書草案將其定位為「涉及國家安全的課題」。雖然強調不應進行草率的討論，但也要求政府必須「展開高效率的檢討」，具體措施包括詳查需立法管制的法律依據、在保障經濟活動自由與國安之間取得平衡，並留意與國際條約的整合性。



預計在提出的草案中，也特別要求掌握離島及水源地的土地所有權實態。日本政府預計在與執政黨協調後，於1月底前透過內閣會議正式敲定上述運用方針與外國人政策基本方針。



