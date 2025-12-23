缺工撐腰！ yes123：「2行業」年終成長亮眼 美關稅衝擊製造業不妙

〔記者李靚慧／台北報導〕在缺工效應及關稅衝擊下，年終獎金行情「產業分歧」加劇。根據 yes123 求職網今(23)日公布的「年終獎金發放與尾牙舉辦計劃調查」，持續缺工的住宿餐飲與休閒旅遊、運輸與物流倉儲等產業，今年年終獎金增幅明顯；反觀受到匯損及關稅衝擊的傳統製造業，以及房市買氣下滑的營建與不動產業，年終獎金均難逃下修的窘境。

根據yes123求職網的調查，今年高達92.8%的企業，預估在「馬年」農曆年前，將發放2025年的年終獎金，比例略高於去年的92.1%，僅有7.2%的企業不發年終獎金。年終獎金的「平均基數」為1.44個月，相較於去年的1.39個月，微增「1.5天」，更一舉創下17年來的新高。

儘管整體發放比率提高，但不同產業別仍有明顯差異，yes123求職網發言人楊宗斌分析，今年缺工產業的增幅尤其明顯。其中，運輸與物流倉儲業年終平均達 2.44 個月，高於去年的 2.25 個月；餐飲住宿與休閒旅遊業則達 1.89 個月，較去年 1.63 個月明顯成長，反映旅遊熱潮延續、人力招募不易，企業以獎金留才、搶才的壓力持續升高。

相反的，傳統製造業年終平均降至 1.44 個月，低於去年的 1.58 個月。楊宗斌指出，部分製造業上半年受到匯損影響，下半年又面臨關稅與外部需求變數，使企業在年終發放上轉趨保守；同樣發放情形不樂觀的還有營建與不動產、批發零售與貿易等產業，例如營建與不動產業去年平均達1.1個月，受到房市買氣下滑衝擊，年終下修至0.93個月。

不過，以往年終獎金傲人的「金融保險與會計統計業」，今年在多數金融業獲利續創新高的帶動下，調查顯示農曆年前平均將發放3個月獎金，較去年的2.83個月進一步提高，這在yes123的調查中，已是「金融業」自2013年起，連續「十三個年度」居冠。

「年終獎金發放與尾牙舉辦計劃調查」，是由yes123求職網於2025年12月4日到12月17日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業或退伍(免役)，且目前有工作的會員，有效問卷共1,396份，信心水準為95%，誤差值為正負2.62%；企業部份有效問卷共1088份，信心水準為95%，誤差值為正負2.96%。

